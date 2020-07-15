فدراسیون ورزش همگانی باید دین خود به مردم را ادا کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی پس از انتخابات فدراسیون ورزش همگانی گفت: ابتدا از حضور بسیار معنی دار و تاثیر گذار مجمع تقدیر و تشکر می کنم. از اجماع صحبت های کاندیداها و مشارکت در رای گیری و انتخابات تشکر می کنم. به فدراسیون ورزش همگانی برای داشتن چنین مجمعی که اگاهانه در امور فدراسیون صاحب رای است تبریک می گویم.

معاون وزیر ورزش تاکید کرد: مهم ترین تصمیمات فدراسیون باید در این مجمع گرفته شود. تک تک افراد با مسئولیت پذیری در این فدراسیون حضور و ایفای نقش می کنند و این بسیار امیدورا کننده است. مطمئنا فدراسیون با این مجمع می تواند قدم های محکی بردارد.

وی ادامه داد: از دبیر فدراسیون و گواری تشکر می کنم. از تک تک روسا و اعضای هیات رئیسه فدراسیون به خاطر تلاش ها و زحمات هایشان سپاسگذارم. امیدورام تیم، رئیس و هیات رئیسه جدید با پشتوانه تجارب گذشته راهکار جدیدی برای پیشبرد فدراسیون داشته باشند.

احمدی اظهار کرد: انتظار از فدراسیون و هیات های ورزشی این است که بتوانند در جایگاه ورزش همگانی نقش خود را ایفا کنند. قرار گیری در این جایگاه مهم است. ظرفیت زیادی برای همراهی با ورزش همگانی وجود دارد به شرط اینکه فدراسیون و هیات ها این ظرفیت ها را شناسایی کنند تا برای تحقق اهداف فدراسیون استفاده کنند.

وی افزود: ما نیز در وزارت ورزش به عنوان حامی فدراسیون و هیات ها باید همراه باشیم و حمایت های مادی و معنوی لازم را برای پشبرد فعالیت و برنامه ها ارائه دهیم. نکته مهم این است که فدراسیون و هیات نباید متکی به بودجه دولتی باشد. فدراسیون و هیات ها حتما بایستی در آمد بیش‌تری از بخش های غیر دو لتی داشته باشند و بتوانند برنامه های خود را به همراه حمایت ورزارت و کمیته پیش برند. انتظار از فدراسیون شفافیت در بحث مالی است و در این بخش پاسخگو باشند.

احمدی اظهار کرد: اصلی ترین مخاطب ما در ورزش مردم هستند و فدراسوین همگانی از این منظر تفاوت است. بنابراین همه تمرکزها و فعالیت ها و باید مربوط به منافع عمومی و در جهت ارتقا توسعه فعالیت بدنی و سلامت مردم باشد. باید در جایگاه فدراسیون و هیات ها دین خود را به مردم ادا کنیم . از این منظر فدراسیون حق الناس است. باید حق الناس را ادا کنیم. همه موار قابل بخشش است به جز حق الناس . به همین خاطر مسئولین این فدراسیون سنگین تر است.

احمدی درباره پاسکاری سمت فدراسیون شطرنج و همگانی اظهار کرد: به طور طبیعی در هر رقابتی انتخاباتی گمان زنی هایی وجود دارد. بالاخره بحث رقابت است و اینکه کاندیدها دنبال جالب نظر اعضای مجمع هستند. شرایط امروز گویای آن چیزی بود که اتفاق افتاد. یعنی رقابت جدی بین شش کاندید برای احراز صندلی ریاست فدراسیون همگانی بد. مجمع گویای سلامت انتخابات بود.

وی تاکید کرد: شاهد رقابت جدی در بین کاندیدها بودیم. برنامه ها رائه شد. در شرای طرقابت بسایر خوب اعضای مجمع رای خود را به صندوق انداختند و ملایی رای اعتماد را کسب کرد. ارزو می کنم برای چهار سال اینده فدرسایون بتواند ورزش همکانی را در کشور توسعه دهد. با همه ظرفیت های موجود و همکاری دستکاه های زیر ربط بتوانند در جلب رضایت مردم و مشارکت مردم قدم بردارند.