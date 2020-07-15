به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز چهارشنبه در دیدار با اعضای دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان در سخنانی با تبریک ۲۶ تیرماه روز تأسیس شورای نگهبان، اظهار داشت: یکی از پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مردم هستند، مردم نیز همواره در انتخابات مختلف و تصویب قانون اساسی حضوری چشمگیر داشته‌اند.

وی با بیان اینکه در کشور ایران، مردم به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در سرنوشت خود دخالت دارند، عنوان کرد: این امر به معنای جمهوریت است و اسلامی بودن نظام به این معنا بوده که رابطه حاکمیت با مردم، مردم با حاکمیت، مردم با مردم و… باید بر اساس قوانین اسلامی باشد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه برای حفظ اسلامیت نظام، شورای نگهبان توسط امام راحل تأسیس شد، بیان داشت: شورای نگهبان وظیفه پاسداری از قانون اساسی و احکام شرع را بر عهده دارد و به همین واسطه از جایگاه ویژه و مخصوصی در میان دستگاه‌های اداری برخوردار است.

حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به جایگاه ارزشمند اعضای شورای نگهبان به خصوص فقهای شورای نگهبان، تصریح کرد: اصل ایجاد شورای نگهبان یک امر ضروری است، آنچه که مانع انحراف می‌شود شورای نگهبان است.

وی، بیان داشت: شورای نگهبان حافظ سلامت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه شورای نگهبان با دقت از قانون اساسی و شرع اسلام پاسداری می‌کند و باید همواره از این نهاد به نیکی یاد کرد، گفت: باید خدا را شاکر باشیم این نهاد وجود دارد که سلامت نظام را حفظ می‌کند.

حجت الاسلام شاهرخی، تاکید کرد: بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، شورای نگهبان موجب آرامش و اطمینان دل‌های مؤمنین است.

وی در ادامه بر ضرورت برگزاری جلسات با نخبگان، فرهیختگان و برجستگان استان از سوی شورای نگهبان در استان، تصریح کرد: همچنین این نهاد می‌تواند از ظرفیت جوانان مؤمن، انقلابی و تشکل‌های اسلامی و مردمی استان در حوزه‌های مختلف استفاده کند.