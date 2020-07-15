به گزارش خبرگزاری مهر، کامران یوسفی راد امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تاکنون ۱۴ هزار و ۶۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان در بخش خرده مالکی در پایاب چاهها و نهرها به سیستمهای نوین آبیاری، اعم از قطرهای، بارانی و کم فشار تجهیز شدهاند.
وی افزود: از مجموع ۴۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی حدود ۱۸۰ هزار هکتار مستعد اجرای سیستمهای نوین آبیاری است.
یوسفی راد گفت: از ابتدای اجرای سیستمهای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان تا آغاز فعالیتهای دولتهای یازدهم و دوازدهم، در مجموع ۴۹ هزار و ۷۴۳ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی به این سیستم تجهیز شده بود.
وی با اشاره به سیر صعودی اجرای سیستمهای نوین آبیاری در دولت تدبیر و امید در استان تشریح کرد: در سال ۱۳۹۲ شمسی، ۵۴۹ هکتار، سال بعد یک هزار و ۲۲۶ هکتار و در سال ۱۳۹۴ نیز یک هزار و ۲۶۲ هکتار از اراضی خرده مالکی آذربایجان شرقی به این سیستمها تجهیز شدهاند.
یوسفی راد گفت: سطح اراضی تجهیز شده استان به سیستمهای نوین آبیاری در سال ۱۳۹۵ شمسی، ۹۷۴ هکتار، سال بعد سه هزار و ۴۲۳ هکتار و سال ۱۳۹۷ نیز ۲ هزار و ۴۲۵ هکتار بوده است.
وی با بیان اینکه پارسال نیز ۳ هزار و ۹۷۱ هکتار طرح سیستمهای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان اجرا شد، اضافه کرد: تاکنون موافقت نامههای مربوط به تجهیز اراضی کشاورزی استان به سیستمهای نوین آبیاری در سال جدید ابلاغ نشده، ولی سعی میکنیم عملکردمان حداقل به اندازه سال گذشته باشد.
وی یادآوری کرد: البته تقاضا برای ایجاد سیستمهای نوین آبیاری از سوی کشاورزان آذربایجان شرقی بالا و بیش از ۷ هزار و ۲۱۷ هکتار پروژه در حال اجرا است که با ابلاغ موافقت نامهها و تعیین دقیق رقم اعتبارات عملیاتی خواهد شد.
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