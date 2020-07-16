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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۹:۲۹

جدول زمان بندی آزمون ها؛

تقویم تمام آزمون های کشوری که معوق شدند/ تاخیر دو هفته ای کنکورها

تقویم تمام آزمون های کشوری که معوق شدند/ تاخیر دو هفته ای کنکورها

آزمون های کشوری که قرار بود در روزهای اخیر برگزار شود به دلیل شیوع بیماری کرونا ویروس به تعویق افتاد. تمامی این آزمون ها با دو هفته تاخیر در مردادماه برگزار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته چندین آزمون کشوری به دلیل شیوع بیشتر بیماری کرونا و لزوم حفظ سلامت داوطلبان به تعویق افتادند.

آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، آزمون زبان وزارت بهداشت و آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، پنج آزمون کشوری بودند که به تعویق افتادند و زمان جدیدی برای آنها در نظر گرفته شد.

همچنین با توجه به تغییرات زمان آزمون‌ها، زمان سه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته‌های داروسازی و دندانپزشکی نیز با تغییر مواجه شد.

جدول تغییرات زمانی آزمون‌های کشوری

ردیف نوع آزمون زمان قبلی برگزاری زمان جدید برگزاری
۱ آزمون دکتری تخصصی Ph.D (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۹ ۲۶ تیرماه ۹۹ پنجشنبه ۹ مردادماه ۹۹
۲ آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) ۲۷ تا ۳۰ تیرماه ۹۹ جمعه، شنبه و یکشنبه ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مردادماه ۹۹
۳ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ ۲ و ۳ مردادماه ۹۹ پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ مردادماه ۹۹
۴ آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت ۲ مردادماه ۹۹ ۷ مردادماه ۹۹
۵ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ۳ مردادماه ۹۹ جمعه ۱۷ مردادماه ۹۹

زمان آزمون زبان انگلیسی MHLE (دوره ۵۷) با چند روز تأخیر به جای ۲ مرداد در روز سه شنبه ۷ مرداد برگزار می‌شود.

همچنین آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نیز که قرار بود در روز جمعه ۳ مرداد ۹۹ به طور همزمان در ۴۳ حوزه دانشگاه علوم پزشکی برگزار شود به روز جمعه ۱۷ مردادماه موکول شد.

با توجه به این تغییرات، همچنین آزمون‌های «سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور» و «هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش‌آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی» که قرار بود ۱۰ مرداد برگزار شوند، به چهارشنبه ۸ مردادماه موکول شد.

کد مطلب 4974748

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    نظرات

    • رضا ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      14 1
      پاسخ
      یعنی بعد دو هفته کرونا میره؟
    • ماهان IR ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      9 2
      پاسخ
      زمانبندی آزمونها افتضاح هست حداقل کاری که سازمان سنجش می تونست کنه برای تاریخ برگزاری کنکور ها از داوطلبان نظر خواهی میکرد و به نظر اکثریت عمل میکرد
    • جواد IR ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      4 3
      پاسخ
      با سلام ...تو این وضعیت اگه سه هفته تعویق می افتاد بهتر بود
    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      5 15
      پاسخ
      خواهشا ازمونها رو در وقت خودشون ایندفعه بر گزار کنید لطفا .‌چون که همه با ماسک و رعایت بهداشت وبا فاصله میرن .‌کنکور سراسری هم در تاریخ خودش برگزار کنین چون بعد محرم کرونا بیشتر میشه.
    • Pari IR ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      12 2
      پاسخ
      لطفاکنکورسراسری رودراخرشهریور برگزارکنید
    • IR ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      5 9
      پاسخ
      برگزاری سر موعد مقرر. #کنکور_اختیاری_است
    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      1 0
      پاسخ
      به خدا دیگ خسته شدم از این کابوس کنکور که تموم هم نمیشه....
    • F SE ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      1 0
      پاسخ
      الان دو هفته کرونا نابود میشه😐😑🤔 هر چه قدر میرسم جلوتر وضعیت برتر بشه بهتره سر زمان خودش برگزار بشه
    • مریمم IR ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      0 3
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      کنکور اختیاری هر کی احساس امنیت نمی کنه نیاد سر جلسه،لطفا آزمونها سر موعد مقرر برگزار شود
      • بهار IR ۲۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
        1 0
        اینطوری به قول خودتون میخواین پزشک بشین .پزشک صبور باید باشه اگه شما یه ساله دارین میخونین من دوساله مثل یه چیزی دارم جون میکنم ولی میترسم بعد راحت میگی نیا ماهم تلاش کردیم
    • abc IR ۲۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      0 0
      پاسخ
      درحقیقت استرس اینکه که کرونا نگیریم تو عملکردمون سر جلسه کنکور و متعاقبا تو نتیجه مون با اون شرایط تاثیر خیلی فاحشی خواهد گذاشت..
    • عبدالرضا IR ۰۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام: کنکور ارشد و دکتری باز هم به تعویق خواهد افتاد

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