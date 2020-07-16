تقویم تمام آزمون های کشوری که معوق شدند/ تاخیر دو هفته ای کنکورها

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته چندین آزمون کشوری به دلیل شیوع بیشتر بیماری کرونا و لزوم حفظ سلامت داوطلبان به تعویق افتادند.

آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، آزمون زبان وزارت بهداشت و آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، پنج آزمون کشوری بودند که به تعویق افتادند و زمان جدیدی برای آنها در نظر گرفته شد.

همچنین با توجه به تغییرات زمان آزمون‌ها، زمان سه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته‌های داروسازی و دندانپزشکی نیز با تغییر مواجه شد.

جدول تغییرات زمانی آزمون‌های کشوری

ردیف نوع آزمون زمان قبلی برگزاری زمان جدید برگزاری ۱ آزمون دکتری تخصصی Ph.D (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۹ ۲۶ تیرماه ۹۹ پنجشنبه ۹ مردادماه ۹۹ ۲ آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) ۲۷ تا ۳۰ تیرماه ۹۹ جمعه، شنبه و یکشنبه ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مردادماه ۹۹ ۳ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ ۲ و ۳ مردادماه ۹۹ پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ مردادماه ۹۹ ۴ آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت ۲ مردادماه ۹۹ ۷ مردادماه ۹۹ ۵ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ۳ مردادماه ۹۹ جمعه ۱۷ مردادماه ۹۹

زمان آزمون زبان انگلیسی MHLE (دوره ۵۷) با چند روز تأخیر به جای ۲ مرداد در روز سه شنبه ۷ مرداد برگزار می‌شود.

همچنین آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نیز که قرار بود در روز جمعه ۳ مرداد ۹۹ به طور همزمان در ۴۳ حوزه دانشگاه علوم پزشکی برگزار شود به روز جمعه ۱۷ مردادماه موکول شد.

با توجه به این تغییرات، همچنین آزمون‌های «سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور» و «هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش‌آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی» که قرار بود ۱۰ مرداد برگزار شوند، به چهارشنبه ۸ مردادماه موکول شد.