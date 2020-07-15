برگزاری «امتحان مجدد» برای برخی دانشجویان

حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مشکلات برخی دانشجویان که در حین امتحان مجازی رخ داده است، اظهار کرد: ما در تعدادی از واحدها مواردی را سراغ داریم که دانشجو اعلام کرده است، به دلیل قطعی اینترنت نتوانسته امتحان خود را با موفقیت پشت سر بگذارد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: آنچه که به هیات علمی و معاونان آموزشی دانشکده ها تاکید شده این است که موارد خاص این چنینی را مورد بررسی قرار دهند و سعی کنند در این زمینه با دانشجویان مدارا شود.

حسینی ادامه داد: در صورتی که وجود مشکل در حین برگزاری امتحان به تایید استاد و یا دانشکده برسد، دانشکده ها می توانند از دانشجو امتحان مجزا بگیرند. در این زمینه اختیار لازم به دانشکده و اساتید واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان مبتلا به کرونا می توانند دروس و یا حتی ترم را حذف کنند، خاطرنشان کرد: در حالت عادی نیز اگر دانشجو به دلیل بیماری و یا بروز مشکل در سرجلسه، نتواند امتحان دهد امکان برگزاری مجدد امتحان برای او وجود دارد.

به گزارش مهر، در گزارشی که چندی پیش با عنوان سرگردانی جدید از جنس «امتحان مجازی» منتشر شد، برخی دانشجویان دانشگاه تهران از بروز مشکل فنی، قطع و وصل شدن اینترنت و خروج از سامانه در حین امتحان خبر داده بودند.