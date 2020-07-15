نقش استرس در بالا رفتن میزان مرگ بیماران مبتلا به کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قدیر امروز در چهل و پنجمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران قم با بیان اینکه در میانگین سنی مبتلایان در قم در دوره جدید شیوع از ۵۱ سال به ۵۳ سال رسیده است گفت: در پیک اول که در اسفندماه بود میزان مرگ و میر بسیار بالا بود ولی در پیک فعلی کمی کاهش یافته است، اما بر اساس تحقیقات جدید میزان سرایت این ویروس افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه از ۱۳ تا ۲۳ اسفند ۹۸ شاهد ثبت بیشترین فوتی در استان قم بودیم بر نقش اضطراب و استرس در بالا رفتن میزان مرگ و میر بیماران تاکید کرد و افزود: در این دوره باید در بحث آموزش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم با ظرافتی خاص عمل کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بابیان اینکه تا یک ماه قبل فقط ۱۵ درصد از تست‌هایی که از افراد می‌گرفتیم کرونا مثبت بود اما امروز این آمار سه برابر شده است گفت: امروز آمار مثبت کرونا نسبت به تعداد کل تست‌های انجام شده در یک روز به ۵۰ درصد افزایش‌یافته و این افزایش قدرت سرایت در ویروس کرونا مورد تایید وزارت بهداشت نیز است.

قدیر به موضوع تولید ماسک و ضرورت استفاده از آن تاکید کرد و گفت: مجوزهای تولید ماسک در استان تا آخر شهریور ماه تمدید می‌شود و برای پیشگیری از کمبود ماسک در استان باید استفاده از ماسک‌های خانگی به‌عنوان یک فرهنگ در دستور کار دستگاه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی قرار گیرد.