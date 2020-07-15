زادآوری بیش از ۴۰۰۰ پرنده سار صورتی در صحنه/ کشف احشام قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید گودینی با اشاره به زادآوری بیش از چهار هزار پرنده سار صورتی در شهرستان صحنه اظهار کرد: این پرنده در زمرهی پرندگان حمایت شده است و باید ممنوعیت صید و شکار آن همچنان حفظ شود.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان صحنه با تاکید بر اینکه این پرنده یک آفت کش طبیعی است، افزود: کلنی جمعیتی این پرنده بعد از حدود ۲۰ سال در شهرستان شناسایی شده و زادآوری این پرنده با توجه به شرایط خوب آب و هوایی منطقه کم نظیر است و میتواند برخی آفاتهای طبیعی همچون ملخ را به خوبی کنترل کند.
این مسئول خاطر نشان کرد: تعداد بالای این پرنده خساراتی را به باغات میوه کشاورزان وارد کرده که این امر مستلزم ارائه راهکاری اساسی برای حمایت و جبران خسارات کشاورزان آسیب دیده و جلوگیری از کشتار این پرنده است که در این زمینه جلسات متعددی تشکیل شده است.
کشف و ضبط احشام قاچاق در سرپلذهاب
منوچهر رضایی اظهار کرد: عوامل انتظامی پاسگاه گردنو و پلیس اطلاعات شهرستان با توجه به اخبار واصله مبنی بر قاچاق احشام توسط یک فرد کشف این موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.
رئیس پلیس شهرستان سرپلذهاب افزود: پلیس شهرستان بر اساس اخبار موثق برای حمل و جابجایی تعدادی احشام و خروج آنها به صورت قاچاق از مرز چفته و باویسی با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شده و در یک عملیات غافلگیرانه و اطلاعاتی خودروی مذکور متوقف شد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی به عمل آمده از این خودرو کامیونت تعداد ۱۸ رأس احشام قاچاق سبک (بز و میش) کشف و ضبط شد و خودرو نیز توقیف شده و به پارکینگ منتقل شد.
سرهنگ رضایی در پایان افزود: پلیس شهرستان با متخلفین و بخصوص قاچاقچیان مرزی به شدت برخورد کرده و هیچ گونه مسامحهای نخواهد داشت.
آغاز به کار گروه همیار با هدف توانمندسازی مددجویان بهزیستی
حسین ادیبان از افتتاح و شروع به کار گروه همیار شهرستان صحنه خبر داد و گفت: توانمندسازی اقتصادی مددجویان مورد حمایت منجر به توانمند شدن در حوزههای مختلف روانشناختی از جمله خودکارآمدی، خود ارزشمندی، عزت نفس، کنترل بر زندگی، قدرت تصمیم گیری، حل مساله و افزایش سازگاری میشود.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان صحنه بیان کرد: در این شهرستان با شروع به کار گروه همیار و فعالیت در زمینه آموزشگاه خیاطی و کارگاه تولید پوشاک زنانه و بچهگانه شاهد اشتغال حداقل ۲۰ نفر از زنان سرپرست خانوار مورد حمایت بهزیستی خواهیم بود.
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