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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۵

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام خبر داد؛

کشف ۱۲ هزار قرص غیرمجاز در استان ایلام

کشف ۱۲ هزار قرص غیرمجاز در استان ایلام

ایلام-سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام از کشف ۱۲ هزار قرص غیر مجاز با ارزش دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی کیانی اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه شخصی اقدام به توزیع داروهای غیرمجاز در یک انبار در سطح شهر ایلام کرده است، موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مرجع قضائی و در بازرسی به عمل آمده از انبار فوق ۱۲ هزار قرص خارجی غیر مجاز و با ماهیت ضد کرونایی کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه ارزش ریالی کالای مکشوفه توسط کارشناسان دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام، به افراد سودجویی که قصد فعالیت‌های این چنینی دارند نسبت به برخورد قاطع پلیس با قانون شکنان هشدار داد.

کد مطلب 4974779

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