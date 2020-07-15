آزادی پنج زندانی جرایم غیرعمد با هزینه ازدواج زوج طبسی

به گزارش خبرنگار مهر، زکیه عباسیان فارغ التحصیل رشته مهندسی بهداشت حرفهای و شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و همسرش، زوج جوانی هستند که جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا هزینه عروسی خود را نذر لبخند کودکانی کردند که پدرشان درزندان حوادث محبوس اند.
این بانوی خیر که در اردوهای جهادی حضور فعال دارد، در خصوص اقدام زیبا و خیرخواهانه خود این گونه میگوید: از ابتدای ورود به فضای دانشگاه وارد گروه جهادی فاطمه الزهرا شدم و با سفر به مناطق محروم و دیدن وضعیت مردم آن مناطق، راضی به خرج هزینههای گزاف عروسی نشده و با شیوع ویروس کرونا جهت جلوگیری از تجمعات، با وجود مخالفت خانواده و اطرافیان تصمیم به این کار خیر گرفتیم.
این زوج جوان که به آزادی ۵ زندانی کمک کردند در خصوص این اقدام خدا پسندانه خود میگویند: هزینه خاصی مدنظر نبود اما با طی شدن روند اداری با اهدای ۱۵ میلیون تومان ۵ زندانی به کانون گرم خانواده بازگشتند.
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