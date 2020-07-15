راه اندازی مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان صومعه سرا

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال سید محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش صومعه سرا در فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: با وجود ویروس کرونا معلمان با روشن نگه داشتن چراغ آموزش نقش معلمی را ایفا کردند و شاهد ثمرات این اقدام برای جامعه آموزش و پرورش هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از محورهای برنامه آموزش و پرورش راه اندازی مجمع خیرین مدرسه ساز است، تصریح کرد: شهرستان صومعه سرا از ظرفیت بالایی همچون وجود انسان‌هایی خیر برخوردار است که به مردم فکر می‌کنند و در راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش گام بر می‌دارند.

فرماندار صومعه سرا افزود: امیدواریم با راه اندازی این مجمع و فعالیت آنان در راستای کمک به مسئولان و متولیان امر آموزش و پرورش نقش مهمی در راستای خدمت رسانی به دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم داشته باشند.

سید محمدی به آمادگی لازم برای بازگشایی سال تحصیلی جدید اشاره و تاکید کرد: با توجه به تعطیلی سه ماه مدارس باید با در نظر گرفتن تمهیدات ویژه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و برنامه ریزی مدون و منظم خودمان را برای سال تحصیلی جدید آماده کنیم.

فرماندار صومعه با بیان اینکه با ادغام شدن مدارس همه اهداف آموزشی و پرورشی با در نظر گرفته امکانات جامعه و همراهمی مردم همراه است، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و آماده سازی بستر مناسب ادغام مدارس برای سهولت خدمات برای دانش آموزان فراهم می‌شود.