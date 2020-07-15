بیش از ۹۰ درصد بازرسی‌ ها از واحدهای صنفی خروجی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمان سید زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا بندرانزلی، اظهار کرد: بازرسی و تذکر و برخورد با متخلفان به تنهایی کفایت نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد از بازرسی‌ها خروجی ندارد، افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در شهرستان بندرانزلی از سوی مردم و مسئولان و سمن‌ها و گروه‌های مردمی تلاش‌های بسیار خوبی صورت گرفته است.

دادستان انزلی ادامه داد: متأسفانه شروع پیک دوم شیوع ویروس کرونا در حالی است که مردم و خصوصاً کادر درمان خسته هستند.

سید زاده با اشاره به اینکه قهوه خانه‌ها و اماکن عمومی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند پلمب خواهند شد، افزود: اداره صنعت و معدن و تجارت بندرانزلی برای تولید و عرضه ماسک در شهرستان بیشتر تلاش کند.

انجام ۱۲۱۳ تست کرونا از اردیبهشت ماه تاکنون در انزلی

دکتر بابک صیاد رئیس شبکه بهداشت انزلی در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه در هفته گذشته هفت شهر گیلان دارای وضعیت قرمز بودند، گفت: بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت شهرهایی که روزانه یک تا سه بیمار مبتلا به کرونا در آن بستری شوند دارای وضعیت زرد و بیش از سه بیمار، وضعیت قرمز است.

وی افزود: در بندر انزلی چون بیش از ۲۶ نفر بستری وجود داشت می‌توان برای این شهر ساحلی وضعیت قرمز اعلام کرد.

صیاد با اشاره به انجام هزار و ۲۱۳ تست کرونا و مثبت بودن ۱۶۶ تست، ادامه داد: به دلیل کمبود و محدودیت کیت تشخیص در بندرانزلی، در حال حاضر گروه‌های هدف سالمندان بالای ۶۰ سال و افراد دارای بیماری ضمنی مورد تست کرونا قرار می‌گیرند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی با اشاره به اینکه کارکنان ادارات در صورت ابتلاء به کرونا تا بهبودی کامل حق ورود به اداره خود را ندارند، تاکید کرد: در بازرسی‌های انجام شده در هفته گذشته ۷۶ درصد مردم در فروشگاه‌ها، ۷۵ درصد در بانک‌ها، ۵۶ درصد در ادارات، ۳۰ درصد در کافی نت‌ها، ۲۳ درصد در چایخانه‌ها و ۷۶ درصد در بانک‌ها از ماسک استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه چایخانه‌ها و رستوران‌ها مهمترین مرکز خطر شیوع ویروس کرونا هستند، گفت: در حال حاضر ۱۴ بیمار بستری در بیمارستان انزلی وجود دارد و در ۲۴ ساعت گذشته گزارشی از فوت ارائه نشده است.