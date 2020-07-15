دستگیری تعدادی از مخلان امنیت پمپ بنزین اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالله طباطبایی از دستگیری تعدادی از اراذل و اوباش که شب سه شنبه قصد آتش زدن پمپ بنزینی در علی آباد اردبیل را داشتند خبر داد و عنوان کرد: اراذل و اوباشی که شب گذشته ایجاد اغتشاش و ناامنی کردند دستگیر و شناسایی شدند.

وی از تحت تعقیب بودن تعداد دیگری از عاملان ناامنی شب گذشته خبر داد و افزود: ۵ نفر از اراذل و اوباش با هدف بر هم زدن نظم و ایجاد اختلال در فعالیت پمپ بنزین وارد این جایگاه سوخت شده و باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شدند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل ادامه داد: طی پیگیری‌های دستگاه‌های قضائی و انتظامی اردبیل تا ساعت ۵ بامداد چهارشنبه تمامی اراذل شناسایی شدند، این مخلان اجتماعی با خودروی پژو ۲۰۶ وارد جایگاه سوخت شده و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار داده و متواری شدند.

طباطبایی امنیت و آرامش جامعه را جزو خطوط قرمز دستگاه قضائی دانست و تاکید کرد: هیچ گونه گذشت و اغماضی در خصوص برهم زنندگان امنیت اجتماعی نداریم و متخلفان به اشد مجازات خواهند رسید.

گفتنی است پیش از این ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در راستای تنبیه افرادی که با اقدامات قانون شکنانه امنیت و آرامش مردم را مختل می‌کنند گفته بود علاوه بر مجازات قانونی حبس، مجازات تکمیلی مانند منع اقامت در اردبیل و تبعید به شهرهای دیگر نیز در نظر گرفته شده است.