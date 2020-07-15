خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ
یکی از اصلیترین تذکرات وزارت بهداشت برای کنترل سرایت بیماری کرونا عدم استفاده از پول نقد و به کار گرفتن حداکثری کارتهای بانکی است. در چنین شرایطی پول نقد موجود در دست درصد زیادی از مردم، حداقل کسانی که پایبند رعایت نکات بهداشتی در جهت مبارزه با این ویروس منحوس هستند، کمتر از هر زمان دیگری است. طبیعی است که اگر در چنین شرایطی به ناگاه و بدون هیچ تذکر قبلی حساب بانکی صاحبان حسابها بسته شود یک گرفتاری بزرگ برای آنهایی که سعی کردهاند شهروندان مسئولیت پذیری باشند ایجاد میشود. اتفاقی که همین حالا شمار زیادی از اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران که به صورت قانونی اجازه زندگی در کشور را دارند ایجاد شده است.
این اولین بار نیست که بانکی به دلایلی مثل مبارزه با پول شویی، احراز هویتها و مبارزه با تروریست حساب اتباع غیر ایرانی خود را مسدود میکند. بدون شک نفس این اتفاق خالی از اشکال و با توجه به لزوم پیگیری همین موارد لازم الاجراست اما آیا مسئولان بانکی بهتر نمیدانند قبل از مسدود کردن بی اطلاع حساب مشتریهای خود، با یک اطلاعیه یا پیامک آنها را در روند کار قرار بدهند تا شاهد مشکلاتی که امروز برای این عزیزان ایجاد شده است نباشیم؟
نبود پول نقد و مسدود شدن ناگهانی حساب، خیلی از این عزیزان را در حال خرید در خیابان و مغازه غافلگیر یا سرگردان کرده است. از آن بدتر اینکه شمار قابل توجهی از این افراد باتوجه به عدم استفاده از اسکناسهایی که از عوامل جدی انتقال بیماری هستند و جایگزین کردن کارت به جای پول نقد در این روزها، در حال حاضر برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیازشان دچار مشکل شدهاند. تصور کنید خود ما در یک روز و بدون هیچ اطلاع رسانی با حسابهای بلوکه شدهمان رو به رو شویم و حیران چگونه تهیه کردن اقلامی ضروری مثل دارو، شیر خشک بچه یا مواد غذایی شویم. چه مشکلاتی برایمان ایجاد خواهد شد و چه حال و روزی پیدا خواهیم کرد؟
اصلیترین مطالبه این عزیزان که با مجوز قانونی برای تحصیل، اشتغال یا زندگی در ایران حضور دارند این است که همان طور که آنها به رعایت مسائل شهروندی پایبند هستند، حقوق شهروندیشان محترم شمرده شود و در چنین مواقعی حداقل از قبل در جریان مسدود شدن حسابهایشان قرار بگیرند تا با آبروریزی عدم فعال بودن کارتهای بانکیشان در فروشگاهها و مراکز خرید یا استیصال برای تهیه مایحتاج ضروری زندگی رو به نشوند. بدون شک مطالبه ما هم این است که مسئولان بانک ملت در قدم اول به خاطر این بیتدبیری با یک عذرخواهی از این عزیزان دلجویی کنند و در گام بعدی با در نظر گرفتن همه جوانب یک مسأله و انتخاب سنجیدهترین روشها موجبات خدشه دار شدن چهره کشور در اذهان غیر ایرانیها نشوند.
×عکس اصلی متن از تجمع اتباع خارجی برای رسیدگی به مشکل اخیر در یکی از بانکهای مشهد است.
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