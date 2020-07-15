اجرای طرح «شجره طیبه» برای اولین بار در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد صبح امروز چهارشنبه در آیین اجرای طرح شجره طیبه در بخش سیوان ایلام اظهار کرد: طرح شجره طیبه با هدف اهدای درختان میوه برای توزیع در بین نیازمندان، برای نخستین بار در استان ایلام با همکاری کمیته امداد و باغداران نیکوکار روستاهای بخش سیوان ایلام در حال اجرا است.

وی افزود: در اجرای این طرح که در قالب زکات مستحبی است تا کنون ۱۵۰ اصله درخت میوه توسط باغداران سیوان برای اهداء میوه‌های آن به نیازمندان این بخش پلاک گذاری شده است.

وی تصریح کرد: ترویج پرداخت زکات مستحبی و برخورداری قشر نیازمند از نعمت باغات این منطقه از اهداف اجرای این طرح بوده و امیدواریم افراد متمکن، کشاورز و باغدار در دیگر مناطق استان ایلام نیز در اجرای چنین طرحی با کمیته امداد همکاری کنند.

مدیرکل کمیته امداد ایلام بیان کرد: زکات پرداخت شده در استان ایلام امسال تاکنون ۷۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی گفت: مردم نیکوکار این استان امسال تا کنون ۴۴۰ رأس دام به عنوان زکات جهت توزیع در بین نیازمندان در اختیار کمیته امداد و ستاد زکات قرار داده‌اند.