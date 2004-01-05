نيازمند پيروزي هستيم

سيروس دين محمدي هافبك پگاه گيلان در گفت و گو با خبرنگار "مهر" افزود : ابومسلم 9 هفته است كه شكست را تجربه نكرده و ما قصد داريم فردا اين طلسم را شكسته و علاوه بر پيروزي و كسب سه امتياز اين مسابقه وضعيت خود را در جدول رده بندي بهبود بخشيم.

هافبك تبريزي پگاه در ادامه در خصوص عملكرد يسيچ مربي صربستاني اين تيم نيز گفت : هنوز زود است تا بتوان در خصوص اين مربي اظهار نظركرد اما در مدت حضور خود در پگاه برنامه هايي را ارايه كرده و ما نيز براساس آن تمرين كرده ايم واميدوارم بتوانيم علاوه بر اجراي خواسته هاي او امتيازات از دست رفته قبلي را نيز جبران كنيم.