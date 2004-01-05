نيازمند پيروزي هستيم

سيروس دين محمدي هافبك پگاه گيلان در گفت و گو با خبرنگار "مهر" افزود : ابومسلم 9 هفته است كه شكست را تجربه نكرده و ما قصد داريم فردا اين طلسم را شكسته و علاوه بر پيروزي و كسب سه امتياز اين مسابقه وضعيت خود را در جدول رده بندي بهبود بخشيم.
هافبك تبريزي پگاه در ادامه در خصوص عملكرد يسيچ مربي صربستاني اين تيم نيز گفت : هنوز زود است تا بتوان در خصوص اين مربي اظهار نظركرد اما در مدت حضور خود در پگاه برنامه هايي را ارايه كرده و ما نيز براساس آن تمرين كرده ايم واميدوارم بتوانيم علاوه بر اجراي خواسته هاي او امتيازات از دست رفته قبلي را نيز جبران كنيم.
با توجه به نتايجي كه در هفته هاي گذشته كسب كرده ايم بايد مقابل اومسلم حتما صاحب پيروزي شويم.
سيروس دين محمدي هافبك پگاه گيلان در گفت و گو با خبرنگار "مهر" افزود : ابومسلم 9 هفته است كه شكست را تجربه نكرده و ما قصد داريم فردا اين طلسم را شكسته و علاوه بر پيروزي و كسب سه امتياز اين مسابقه وضعيت خود را در جدول رده بندي بهبود بخشيم.
کد مطلب 49748
نظر شما