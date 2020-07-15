منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش‌های تهیه شده در رسانه‌ها بویژه خبرگزاری مهر در خصوص نگرانی‌های ناشی از عبور خط لوله نفت از بخش‌هایی از شهر قزوین و پیگیری‌های انجام شده سرانجام مقدمات جابجایی انتقال خط لوله نفت در حال پیگیری و انجام است.

وی افزود: از سال ۱۳۵۶ که این خط لوله اجرا شد محل عبور آن در خارج از شهر بود اما در ۴۰ سال گذشته با توسعه شهر قزوین حدود ۸.۵ کیلومتر از خط انتقال از بخش‌هایی از داخل شهر قزوین عبور کرده که نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده که در سال‌های گذشته موضوع جابجایی مطرح شد.

حبیبی تصریح کرد: البته نظیر این چالش در برخی شهرها مانند تهران، تبریز، ابهر و خرمدره نیز دیده می‌شود که توسعه شهر این چالش را ایجاد کرده که جابجایی آن بسیار هزینه بر، موضوعی امنیتی، زمان بر و تخصصی است و باید با دستگاه‌های خدمات رسان نیز هماهنگ شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: برای جابجایی این خط لوله از سال‌های گذشته اقداماتی صورت گرفت و در رسانه‌ها بویژه خبرگزاری مهر نیز این موضوع منعکس شد که امروز علیرغم محدودیت‌هایی که داریم توانستیم موافقت وزارت نفت را هم بگیریم و کار وارد فاز عملیاتی شود.

حبیبی اظهار داشت: محدودیت عبور لوله شرکت نفت که از جنوب به کمربندی باغستان و از شمال به منطقه کوهستانی محدود می‌شود و نیز عبور از مراکز نظامی، دانشگاهی، اتوبان موضوع جابجایی را با سختی و مشکلات خاصی روبرو کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین هزینه جابجایی خط لوله انتقال بسیار سنگین است و محل تأمین آن نیز دغدغه دارد و به دلیل رعایت مسائل امنیتی هم کار بسیار فنی و پیچیده محسوب می‌شود.

کارشناسان تخصصی موافق جابجایی هستند

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: در نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان خطوط لوله و شرکت نفت، استانداری، مدیریت بحران و صدور مجوز از سوی وزارتخانه امسال عملیات جابجایی خطد لوله آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: برای این جابجایی ۴ مسیر پیش بینی شده که گزینه‌ها از طریق وزارت نفت بررسی شده که در حال حاضر یک محدوده در بالای اتوبان مورد تأیید نهایی قرار گرفته است.

حبیبی گفت: مسیر پیشنهادی وارد باغستان نمی‌شود و به این میراث ارزشمند صدمه نخواهد زد و برای ما در اولویت قرار دارد و امیدواریم بزودی عملیات اجرایی فاز اول آغاز شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین افزود: در جلسه اخیر استاندار قزوین با وزیر نفت مقرر شد تا بخشی از هزینه‌های این جابجایی از سوی وزیر نفت تأمین شود که با اجرای مقدمات کار امیدواریم بزودی این دغدغه رسانه‌ها و مردم را برطرف کنیم.

وی اظهار داشت: این طرح در مدت ۱.۵ سال اجرا خواهد شد و امیدواریم با انتقال خط لوله بتوانیم یکی از تهدیدات امنیتی شهر که در مدیریت بحران یکی از چالش‌ها بود نیز برطرف شود.