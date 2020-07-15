به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران تأمین اجتماعی استان بوشهر با اشاره خدمات سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر در مقابله با ویروس کرونا، از خدمات شبانه روزی کادر درمانی تأمین اجتماعی استان قدردانی کرد.

وی بر توسعه بیمارستان‌های سلمان فارسی و مهر برازجان به عنوان دو مرکز درمانی مهم تأمین اجتماعی استان تاکید کرد و بیان داشت: همت و تلاش مجموعه درمان تأمین اجتماعی استان باید به سمت تکمیل پروژه‌های درمانی در نقاط مختلف استان باشد.

گراوند با اشاره به خدمات ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و درمانی اظهار داشت: گام‌های بزرگی در سازمان تأمین اجتماعی کشور رقم خورده است که تسویه حساب مطالبات با مراکز درمانی دانشگاهی و همسان سازی حقوق‌ها بخشی از این خدمات بزرگ است.

وی یادآور شد: با وجود شرایط تحریم‌های ظالمانه اقتصادی اما تسویه حساب مطالبات با مراکز درمانی، دانشگاهی و همسازی سازی حقوق‌ها کار بزرگ سازمان تأمین اجتماعی کشور بوده است.

استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته سازمان تأمین اجتماعی و درمان اضافه کرد: یکی از اولویت‌های تأمین اجتماعی در استان، تکمیل پروژه‌های زیرساختی بخش درمان است که باید با جدیت دنبال شود.

در ابتدای این نشست شیرکوند مدیرکل تأمین اجتماعی و دکتر زهرا نویدی فر مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر گزارشی از اقدامات صورت گرفته در بخش‌های مختلف اجتماعی و درمانی تأمین اجتماعی استان ارائه کردند.