به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری امروز خود از قطعی شدن ادامه بازی های لیگ قهرمانان آسیا در کشور قطر بصورت متمرکز خبر داد.

کمیته مسابقات لیگ قهرمانان قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا که دیدارهای منطقه غرب آسیا را پس از برگزاری هفته دوم به دلیل شیوع جهانی بیماری کرونا به تعویق انداخته بود تصمیم خود را مبنی بر برگزاری این بازی ها از ۲۳ شهریورماه بصورت متمرکز گرفت.

تصمیمی که قرار بود با اعلام میزبانی قطعی یکی از کشورهای غرب آسیا حالت اجرایی به خود بگیرد که سرمربی پرسپولیس در مصاحبه مطبوعاتی امروز خود به آن اشاره کرد.