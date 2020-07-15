تغییر سبک زندگی متناسب با شیوع ویروس کرونا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالجواد شمس الدین پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان بندرانزلی، اظهار کرد: باید علاوه بر بهره گیری هرچه بهتر از تجهیزات لازم، آگاهی سازی و اطلاع رسانی صحیح به مردم در راستای پیشگیری از ابتلای به این بیماری در دستور کار مسئولان باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر سبک زندگی با توجه به شیوع ویروس کرونا، افزود: متأسفانه باید به زندگی در شرایط موجود را به عنوان یک رفتار زیستی و اجتماعی بپذیریم.

حجت الاسلام شمس الدین با تشکر از تلاش مسئولان و کارد درمان و همراهی مردم برای مقابله با این میهمان ناخوانده، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که همچنان باید میزبان ویروس کرونا باشیم.

وی ادامه داد: آگاهی بخشی و اطلاع رسانی همه جانبه به مردم در خصوص ضرورت استفاده از ماسک برای پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا بیش از پیش ضرورت دارد.

امام جمعه انزلی همچنین گفت: خوشبختانه در سطح کشور در خصوص تشخیص اقدامات خوبی انجام شده و تجهیزات مفیدی نیز تولید و حتی به تجاری سازی و به صادرات رسیده که مسئولان امر باید از این تجهیزات تولید داخل برای مقابله با کرونا بهره گیرند.