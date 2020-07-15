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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۲

سرپرست باشگاه پرسپولیس:

فعلا خطری پرسپولیس را تهدید نمی‌کند/ پرونده برانکو در CAS باز است

فعلا خطری پرسپولیس را تهدید نمی‌کند/ پرونده برانکو در CAS باز است

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: پرونده برانکو ایوانکوویچ در دادگاه عالی ورزش (CAS) باز است.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها خبرهای زیادی درباره پرونده باشگاه پرسپولیس و برانکو ایوانکوویچ مطرح شده است. بعضی از رسانه ها، از جدی بودن خطر بیخ گوش پرسپولیس به خاطر شکایت برانکو و فرصت کم پرسپولیس برای پرداخت پول خبر داده اند.

مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس در خطر بودن این باشگاه را رد کرد و گفت: دیروز نامه ای از دادگاه CAS آمده که تا فردا، پس فردا لایحه ها را بفرستیم.

رسول پناه تاکید کرد: ما هم اعلام کردیم پرونده ما در CAS باز است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در واکنش به مصاحبه وکیل برانکو مبنی بر اینکه پرسپولیس یا باید پول را کامل بدهد و یا محروم شود، گفت: اگر نیاز باشد و ابلاغ شود، حتما پرداخت می کنیم. 

کد مطلب 4974828

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