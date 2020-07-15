سرفرازی ایران در مقابله با کرونا دشمنان را عصبانی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبادی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد استانی گام دوم رزمایش کمک مومنانه با اشاره به شرایط اقتصادی پیش روی کشور بیان کرد: رهبر فرزانه انقلاب با کارشناسی درست از سال ها گذشته روی مسائل اقتصادی به عنوان یک اولویت تاکید دارند.

وی با بیان اینکه کرونا در کل جهان مسائلی جدی را پیش آورده است، افزود: به دنبال شیوع این ویروس کشورهای پر ادعا دچار مشکلات سختی شده اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم استان همواره در ایثار حرف اول می زنند، اظهار کرد: خدمات مومنانه مسئولان و مردم در گام نخست، برای دنیا شگفت انگیز بود.

وی ادامه داد: در حالی که دیگران برای حفظ شرایط اقتصادی زندگی در صف خرید اسلحه ایستادند، در ایران بر اساس روحیه ایثار، گذشت و اشاره رهبری مردم در صف شناسایی افراد ضعیف تر و آسیب دیدگان کرونا ایستادند و با جهاد به کمک محرومان رفتند.

آیت الله عبادی علی (ع) را اسوه ایثار و شهادت در دنیا دانست و بیان کرد: اگرچه با توجه به وجود کرونا و اهمیت رعایت فاصله اجتماعی مراسم های باشکوه عزا و شادی اهل بیت نسبت به گذشته کم رنگ تر خواهد شد اما روحیه ایثار و ایمانی جامعه افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: مردم به پیام ایثار، گذشت و جهاد در راه خدا را در عصر کرونا به خوبی پاسخ خواهند داد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه امید است در گام دوم کمک های مومنانه موفق تر از گذشته عمل کنیم، گفت: در وضع فعلی کشور از بن بست ها و بندهایی که به وسیله بیگانه برای اقتصاد ایجاد شده بود، خارج شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: این امر موجب عصبانیت دشمن شده و تلاش دارد با فتنه گری تفرقه اندازی کند.

وی افزود: در حال حاضر با داشتن مجلس تازه نفس، قوه قضاییه بیدار، مسئولان آگاه و مردم هوشیار، تصمیمات در اولویت بندی قرار داشته و قراردهای بین المللی تحریم ها را خنثی می کند بنابراین دشمن جنون آمیز عمل خواهد کرد که نیازمند هوشیاری بیشتر جامعه است.

آیت الله عبادی اظهار کرد: امروز دشمن ممکن است به دلیل شکست در جنگ اقتصادی، فتنه های جدیدی داشته باشد که قطعاً با بیداری مردم و زکاوت رهبر فرزانه انقلاب خنثی خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: در گام دوم انقلاب باید اسلام عملی و اجرایی بر اساس قانون اساسی صورت گیرد.