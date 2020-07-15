سیروس امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع آن در استان کرمانشاه تمام اجتماعات، برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در مساجد و اماکن مذهبی، فرهنگی و… تعطیل شد.

کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه افزود: با این حال فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی تعطیل نشد و بسیاری از برنامه‌ها از طریق فضای مجازی در راستای آگاه سازی و آموزش هدف گذاری شد.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس با یک رویکرد و مأموریت جدید و روحیه جهادی مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی استان تمامی زیر ساخت‌ها را جهت تشکیل و ایجاد کانال‌های گروهی در شبکه‌های اجتماعی از قبیل پیام رسان ایتا، بله و… در فضای مجازی اقدام به اجرای برنامه‌ها و فعالیت فرهنگی و اجتماعی در قالب آموزش‌های فرهنگی، اجتماعی، برگزاری مسابقات، پاسخگویی به شبهات دینی و فرهنگی، مشاوره‌های اجتماعی و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب و… با محوریت ائمه جماعات در پایگاه‌های فرهنگی اجتماعی، مساجد محلات آسیب پذیر، هیئات مذهبی و سایر تشکلهای وابسته در اختیار مخاطبین و به ویژه جوانان و نوجوانان قرار گرفته است.

امیری بیان داشت: نقش فرهنگ در رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی اهمیت زیادی دارد و مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر برنامه‌های فرهنگی دارد لذا وقتی خانواده از نظر روحی و جسمی و مالی کاملاً تحت فشار قرار می‌گیرند، آنچه می‌تواند خانواده را نجات دهد تقویت مباحث فرهنگی، اعتقادی، عبادی، مذهبی، اخلاقی و… است.

این مسئول گفت: با جدیت در این حوزه ورود پیدا کردیم تا مخاطبین و جوانان و نوجوانان پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، مساجد و… تا خلاء ایجاد شده را پر کنیم.

کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه ادامه داد: در واقع اجرای برنامه‌های فرهنگی اجتماعی به عنوان اولویت ویژه نقش زیادی در کاهش آسیب‌های روحی، جسمی در تنگناهای اقتصادی و سایر محدودیت‌ها و مراقبت‌های بهداشتی بحران کرونا ایجاد کرد.

امیری خاطر نشان کرد: برای پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در ایام تابستان امسال با توجه به شیوع و خطرات بیماری کرونا برنامه‌ها به‌صورت حضوری و تجمعی نمی‌تواند اجرا شود، لذا از طریق فضای مجازی و با محوریت پایگاه‌های فرهنگی اجتماعی و ائمه جماعات مساجد محلات آسیب‌پذیر مناطق شهری و روستایی و با اولویت برنامه‌های آموزشی، فرهنگی اجتماعی، دینی، قرآنی و… ویژه جوانان و نوجوانان این برنامه‌ها برگزار می‌شود.