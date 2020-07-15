آرشیو سازی با شیوع کرونا در معرض دگرگونی قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، هادی خانیکی جامعه شناس و استاد علوم ارتباطات با بیان این مطلب، تعطیلی کتابخانه ها را شُک بزرگ برای جامعه و افکار عمومی بیان کرد و گفت: تعطیلی ناگهانی مراکز علمی و فرهنگی از جمله کتابخانهها شُوک بزرگ برای جامعه بود اما دیجیتال سازی منابع موجب شده تا از طریق فضای مجازی منابع در دسترس عموم قرار گیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به این مطلب که الزامات دولت الکترونیک سبب شده بخش عمدهای از منابع دیجیتال سازی شوند؛ گفت: پیش از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، یک رقابت نه چندان آرام بین فرهنگ مجازی و فرهنگ کلاسیک (فرهنگ متعارف) وجود داشت که این امر به خوبی در فعالیت رسانهها مشهود است به طوری که شاهد رقابت بین روزنامهنگاری کلاسیک و رسانههای مجازی هستیم اما مواجهه با ویروس کرونا به این فرآیند شدت داد.
خانیکی درباره تاثیر ویروس کرونا بر فعالیت کتابخانهها و فرآیند کتابخوانی توضیح داد: مطالعه نسخههای مجازی کتاب در ایران قبل از شیوع ویروس کرونا آغاز شده بود و در گذشته نیز فایلهای pdf کتابها برای بهره مندی علاقمندان در سایتها یا شبکههای مجازی بارگذاری می شد. اما با شیوع و گستردگی ویروس کرونا این امر به ناگهان مورد توجه بیشتری قرار گرفت چرا که با توجه بر ضرورت رعایت پروتکلهای بهداشتی دست یابی به نسخهها و کتابهای کاغذی میسر نشد.
وی اضافه کرد: میزان کتابخوانی را نمیتوان با شاخصهای قبلی سنجید، اینکه تیراژ کتاب پایین است به منزله این نیست که میانگین کتابخوانی در کشورعدد کمی دارد چرا که امروزه کتاب از طریق فضای مجازی در دسترس قرار گرفته است.
به گفته خانیکی؛ تعطیلی مراکز فرهنگی وعلمی مانند کتابخانهها، سینماها و حتی اماکن مذهبی در روزهای کرونایی به دلیل ناگهانی بودن شُوکی را به جامعه و افکار عمومی وارد کرده است.
وی ادامه داد: شرایط فعلی اجبار به یادگیری، اجبار به مطالعه را به دنبال دارد، این امر به این معنی است که باید به سراغ فرآوردههای فرهنگی رفت در چنین شرایطی صنعت نشر و مدیریت اسناد و صنعت آرشیو تماما در معرض دگرگونی قرار گرفته است.
خانیکی درپایان ضمن با اهمیت دانستن پرداختن به مقوله دادهها، انتشارات باز و آموزش باز اضافه کرد: امروزه سایتها به سمت دادههای باز سوق یافتهاند به طوری که با ارائههای مجازی و آنلاین سر و کار داریم.
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