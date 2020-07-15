۱۰ درصد از پرسنل علوم پزشکی به کرونا مبتلا شدند

محمد افکار در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شهید دکتر محمد جمعه رنجبر، اولین شهید سلامت شهرستان است که متأسفانه بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا صبح امروز درگذشت.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام اظهار کرد: دکتر رنجبر یک پزشک خوش قلب و فداکار بود که در تلاش برای خدمت به سنگر سلامت از هیچ تلاشی فروگذار نکرد تا اینکه به سایر یاران شهیدش پیوست.

افکار با گلایه از ساده انگاری بیماری کرونا در بین مردم گفت: متأسفانه ۱۰ درصد از کل پرسنل ما به کرونا مبتلا شدند و این روند همچنان صعودی است، لذا به عنوان رئیس دانشکده از کسانی که توصیه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند گلایه دارم.

وی بیان کرد: عدم توجه به فاصله گذاری‌های اجتماعی و تردد بدون ماسک در خیابان و شرکت در مجالس در شرایط خطرناک این روزها، فشار مضاعفی به کادر درمان وارد می‌کند و می‌بینیم که امروز جامعه پزشکی در غم از دست دادن رزمنده جبهه‌های دفاع مقدس و سرباز امروز سنگر سلامت داغدار است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام افزود: متأسفانه این رفتار یک خودخواهی است که تاوان آن را کادر درمان و همه مردم با از دست دادن عزیزان خود می‌دهند. امیدوارم با رعایت توصیه‌های پزشکی توسط مردم و جدی گرفتن این ویروس دیگر شاهد از دست دادن هیچ عزیزی بخصوص همکاران حوزه سلامت شهرستان نباشیم.