تقویت فعالیت های فرهنگی بهترین راهکار برای ترویج حجاب درجامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی مخابرات کردستان، آزاد حکمت در مراسم گرامیداشت هفته حجاب و عفاف و تقدیر از بانوان شاغل در شرکت مخابرات کردستان، به تبیین برنامه و نقش حجاب وعفاف در سلامت جامعه پرداخت و گفت: اجرا و تدوین برنامه‌های فرهنگی گامی مهم در نهادینه کردن فرهنگ حجاب وعفاف در جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از باورهای دینی، مستلزم برنامه ریزی صحیح است افزود: برای گسترش و حفظ فرهنگ عفاف و حجاب باید از همه پتانسیل‌ها، اختیارات و امکانات موجود در نهادهای مختلف استفاده شود.

مدیر مخابرات منطقه کردستان نقش آموزش و پرورش، حوزه‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و … را در راستای رسیدن به هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مؤثر دانست و افزود: بهره برداری از تمامی ظرفیت‌های در اختیار در این راستا یکی از نیازهای لازم و ضروری است.

در ادامه این مراسم جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس در سخنانی به تبیین جایگاه زن دراسلام پرداخت واهداف دشمن و معاندین را هدف قرار دادن جایگاه خانواده به ویژه نقش زن در جامعه اسلامی برای انحراف فکری منتج به تغییر رفتار جامعه دانست.

علی محمدپناه با بیان اینکه ترویج عفاف در جامعه نقش مؤثری درسلامت نسل‌ها درپی خواهد داشت، عنوان کرد: این مهم خط مشی اسلام ناب محمدی است که تمام آحاد جامعه برای تحقق این امر باید تلاش کنند.

در ادامه این مراسم ۵ نفر از بانوان مخابرات منطقه کردستان که در این عرصه فعال بودند با دریافت لوح تقدیر و کارت هدیه تجلیل شدند.