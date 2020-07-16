به گزارش خبرنگار مهر، کنگره فلسفه لهستان در روزهای ۲۵ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ در دانشگاه اویول- لهستان برگزار می‌شود.

کنگره فلسفه لهستان که هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، در خدمت اهداف تحقیق و توسعه میراث فلسفی اصیل لهستان است. این مکان برای همه افرادی که علاقه مند به تاریخ فلسفه لهستان و سایر وجوه مربوط به آن اعم از فلسفه آلمان، فرانسه یا انگلیس هستند دعوت به مشارکت می‌کند.

علاقمندان جهت شرکت در کنفرانس و یا ارسال آثار خود می‌توانند با آدرس http://www.kongresfilozofiipolskiej.pl در ارتباط باشند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ آگوست ۲۰۲۰ است.