به گزارش خبرنگار مهر، کنگره فلسفه لهستان در روزهای ۲۵ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ در دانشگاه اویول- لهستان برگزار میشود.
کنگره فلسفه لهستان که هر دو سال یک بار برگزار میشود، در خدمت اهداف تحقیق و توسعه میراث فلسفی اصیل لهستان است. این مکان برای همه افرادی که علاقه مند به تاریخ فلسفه لهستان و سایر وجوه مربوط به آن اعم از فلسفه آلمان، فرانسه یا انگلیس هستند دعوت به مشارکت میکند.
علاقمندان جهت شرکت در کنفرانس و یا ارسال آثار خود میتوانند با آدرس http://www.kongresfilozofiipolskiej.pl در ارتباط باشند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ آگوست ۲۰۲۰ است.
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