به گزارش خبرنگار مهر، غفور قاسم‌پور ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از یک واحد تولیدی و همچنین پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهرک صنعتی ماهدشت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تلاش مسئولان تحقق شعار سال است.

وی با اشاره به اهمیت تقویت سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، گفت: تقویت اقتصاد و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرماندار کرج با اشاره به اینکه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اولویت‌های مهم دولت است، افزود: در سطح شهرستان کرج این مهم را با مشارکت مردم و با جدیت دنبال می‌کنیم.

قاسم پور با اشاره به اینکه شهرک صنعتی ماهدشت یک شهرک نوپا است، افزود: سال گذشته بر اساس مصوبه هیئت دولت، منطقه صنعتی ماهدشت مصوبه شهرک شدن را دریافت کرد.

وی افزود: دستگاه‌های خدمت رسان در تأمین زیرساخت‌های این شهرک صنعتی از جمله برق و مخابرات نقش مهمی داشته‌اند.

فرماندار کرج تاکید کرد: امید است مزیت‌های لازم در شهرک صنعتی ماهدشت برای کمک به تحقق اشتعال پایدار صورت گیرد، ما نیز به روند توسعه‌ای این شهرک صنعتی کمک خواهیم کرد.

قاسم پور با اشاره به اهمیت نقش شهرک صنعتی ماهدشت بر پویایی تولید شهرستان کرج در خصوص الحاق بخشی از خارج این مجموعه به درون شهرک، گفت: با توجه به این مهم موضوع مربوط به این الحاق که در اشتغالزایی مهم است را پیگیری خواهیم کرد، البته پروسه قانونی دارد که امید است با همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه محقق شود.