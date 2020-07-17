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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۴

کنفرانس تجسم و نژاد برگزار می‌شود

کنفرانس تجسم و نژاد برگزار می‌شود

کنفرانس تجسم و نژاد نوامبر ۲۰۲۰ در کلمسون- ایالات متحده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس تجسم و نژاد در روزهای ۱۹- ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰ در کلمسون- ایالات متحده برگزار می‌شود.

همایش «تجسم و نژاد» یک همایش بین رشته‌ای است که موضوعات نژاد و تجسم را از منظر تئوری و پدیدارشناسی نژادی بررسی خواهد کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس باز کردن فضایی برای دانشگاهیان است که از طریق آن بتوانند درک خود را درباره مباحث اخیر درباره نژاد، نژادپرستی و عامل تجسم یک گروه اقلیت گسترش و تعمیق دهند.

بنابراین مباحث کنفرانس می‌تواند شامل مواردی چون دیدگاه‌های پدیدارشناسی در تجسم، تجسم و نژادپرستی، نژاد، نژادپرستی، زبان و نژاد، استعمار و نژاد، تجسم و هویت، تجربه تجسم یافته و سیاسی و... است.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ آگوست ۲۰۲۰ است.

علاقمندان می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل ekuzian@clemson.edu در این کنفرانس مشارکت نمایند.


جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۹۸۲۲ مراجعه گردد.

کد مطلب 4974863

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