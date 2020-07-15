۷۳ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در کردستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین رضاعی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران استان کردستان اظهار کرد: ۷۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس در ۲۴ ساعت گذشته در استان کردستان شناسایی شده‌اند.

وی به شمار بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان‌های استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر ۲۹۳ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی با اشاره به آمار بستری شدگان در کردستان به تفکیک بیمارستان‌های استان، افزود: در حال حاضر بیشترین بیماران کرونایی بستری شده در استان کردستان مربوط به شهر سنندج است و مجموع بیماران بستری شده در بیمارستان‌های توحید بعثت و کوثر سنندج به ۱۵۳ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به شماره بستری شدگان در سایر بیمارستان‌های استان، افزود: تا ظهر امروز در بیمارستان امام خمینی (ره) سقز ۳۰ نفر، بوعلی مریوان ۳ نفر، فجر مریوان ۳۵ نفر، شهید بهشتی قروه ۱۶ نفر، امام حسین بیجار ۱۲ نفر، بیمارستان سینای کامیاران ۱۷ نفر، امام خمینی (ره) دیواندره چهار نفر، رازی بانه ۱۵ نفر، شهدای دهگلان چهار نفر، صلاح‌الدین بانه سه نفر و شهید چمران سروآباد یک نفر بستری هستند.

وی عنوان کرد: از مجموع کل بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان کردستان هم اکنون ۶۶ نفر بیمار مبتلا به کرونا در بخش ویژه (آی. سی.یو) بستری هستند.

رضاعی از مرگ چهار بیمار دیگر در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تا کنون را ۳۶۰ نفر عنوان کرد.

وی افزود: از این تعداد ۷۰ نفر در سقز، ۱۲۱ نفر در سنندج، ۲۷ نفر در قروه، ۲۹ نفر در بانه، ۱۹ نفر در مریوان، ۲۵ نفر در بیجار، ۳۵ نفر در کامیاران، ۲۴ نفر در دیواندره و ۱۰ نفر در دهگلان جان باختند که همه موارد به‌صورت بهداشتی و با رعایت دستورالعمل‌های مرتبط دفن شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خطاب به مردم این استان گفت: همچنان روند فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینه را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک رعایت کنید در غیر این‌صورت افزایش تعداد زیاد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.