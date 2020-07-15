به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ویروس کرونا چهره خشنتری پیدا کرده و طیفهای بیشتری را در معرض خطر ابتلاء قرار داده است، اظهار داشت: در عین حال، مراقبتهای بهداشتی و استفاده مداوم از ماسک به میزان قابل توجهی این ویروس را تضعیف میکند.
رئیس جمهور نیز ضمن توصیه به دستگاهها بر پرهیز از برگزاری هرگونه تجمع غیرضروری، کنفرانس و همایش حضوری، اظهار امیدواری کرد با همکاری مردم عزیز و رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک، هرچه زودتر این بیماری برطرف شود.
در ادامه جلسه، وزارت جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت نهادهها در بخش کشاورزی به هیئت وزیران ارائه داد.
اعضای دولت در ادامه، به بررسی و تصویب تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پرداختند.
تصویب آئین نامه اجرایی پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور
هیئت دولت در راستای تکلیف قانونی مندرج در جز (۵) بند «ب» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور، آئین نامه اجرایی مربوط به پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه مذکور، کلیه افراد خارجی مقیم کشور به استثنای آن دسته از افراد خارجی که به موجب قوانین و مقررات مربوط دارای بیمه پایه سلامت از صندوقها و سازمانها و شرکتهای بیمه گر هستند، مشمول این آئین نامه بوده و صندوقها و سازمانها و شرکتهای بیمه گر موظف به ارسال اطلاعات مربوط به مشترکین بیمه پایه سلامت افراد خارجی مقیم کشور به وزارت کشور و سازمان بیمه سلامت ایران هستند.
دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این آئین نامه، با هماهنگی سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به تدوین ساز و کار مناسب جهت اطلاع رسانی در راستای افزایش سطح آگاهی مشمولین پوشش بیمه پایه سلامت موضوع این آئین نامه و مزایای آن اقدام نماید و سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است اطلاعات لازم در این خصوص را مطابق درخواست وزارت کشور در اختیار آن وزارتخانه قرار دهد.
مشمولین این آئین نامه مکلفند صد درصد حق سرانه بیمه خدمات درمانی را جهت برقراری پوشش بیمه سلامت اعضای خانوار به صورت ماهانه قبل از صدور بیمه نامه پرداخت نمایند. حق بیمه افراد آسیب پذیر مشمول این آئین نامه به صورت ۵۰ درصد از طریق یارانه دولت و ۵۰ درصد توسط خود فرد و یا در صورت تحقق از محل کمکهای بین المللی برای پناهندگان گروهی تأمین میشود.
لازم به ذکر است، نرخ حق سرانه بیمه پایه سلامت افراد مشمول موضوع این آئین نامه همه ساله در اجرای ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه با پیشنهاد سازمان بیمه سلامت و با همکاری وزارت کشور با رعایت ساز و کار مندرج در ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
هیئت دولت همچنین به موجب این آئین نامه، وزارت کشور را موظف کرد نسبت به فراهم نمودن امکان احراز هویت از طریق شناسه واحد برخط کلیه بیمه شوندگان افراد خارجی مقیم برای سازمان، اقدامات لازم را انجام دهد.
بسته خدمتی سازمان برای مشمولین این آئین نامه در بخش سرپایی، بستری و بستری موقت مشابه سایر بیمه شدگان میباشد.
تعیین تکلیف داراییهای شبکه عمومی برق
هیئت دولت در ادامه جلسه، درخصوص تعیین تکلیف داراییهای شبکه عمومی برق تصمیم گیری کرد.
به موجب تصمیم دولت، داراییها (اموال زیربنایی اصلی) که از ابتدای سال ۱۳۹۶ به شرکتهای توزیع نیروی برق واگذار گردیده، در سال ۱۳۹۹ به شرکت توانیر برگشته و در دفاتر شرکت توانیر ثبت میشود.
همچنین داراییهای توزیع بجز شبکههای عمومی برق در چارچوب قانون استقلال شرکتهای توزیع و آئین نامه اجرایی آن به شرکتهای توزیع منتقل میشود.
مصوبه مربوط به اصلاح برخی از عناوین و جرایم تخلفات رانندگی اصلاح شد.
دولت با هدف تأمین نظر و رفع ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه مربوط به اصلاح برخی از عناوین و جرایم تخلفات رانندگی را اصلاح کرد.
بر اساس این اصلاحیه، مصوبه مذکور حسب مورد به پیشنهاد نیروی انتظامی و پیشنهاد یا تأیید وزارتخانههای کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب میرسد.
همچنین تخلف مربوط به تردد غیرمجاز وسایل نقلیه صرفاً در محدودههای ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها و براساس مبلغ جریمه مصوب خواهد بود.
هیئت دولت در راستای تسهیل در امور کشاورزی گلخانهای و ایجاد انگیزه در سال جهش تولید و با هدف توسعه گلخانهها برای تأمین نیاز غذایی کشور، با مستثنی شدن احداث گلخانهها از شمول آئین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موافقت کرد.
دولت همچنین فنس کشی باغها را مشروط به اینکه موجب تفکیک و قطعه بندی اراضی نشود، اقدام تکمیلی مورد نیاز کشاورزی محسوب و از شمول آئین نامه مذکور مستثنی کرد.
دولت با توجه به تکلیف قانون هوای پاک - مصوب ۱۳۹۶ - مبنی بر ابلاغ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی به سازمان حفاظت محیط زیست و ضرورت اجرای آن توسط دستگاههای اجرایی، آئین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را اصلاح و با تنقیح سایر تصویب نامههای مرتبط با آئین نامه ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موافقت کرد.
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