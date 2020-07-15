تامین اجتماعی قزوین ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس نصیری ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی که با حضور منوچهر حبیبی معاون سیاسی و امنیتی استانداری، گروسی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمع دیگری از مسئولان در سالن اجتماعات سازمان تأمین اجتماعی استان برگزار شد اظهار داشت: تأمین اجتماعی یکی از قانون مندترین سازمان‌های کشور محسوب می‌شود که با تحت پوشش قراردادن ۴۴ میلیون نفر بزرگترین سازمان بیمه گذار است.

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی در ردیف سازمان‌های شاخصی است که پایه اعتباری آن بر اساس درآمد و هزینه‌ای تنظیم شده و دیگر سازمان‌ها چنین وضعیتی ندارند و امروز بزرگترین سازمان درمانی کشور بعد از وزارت کشور، محسوب می‌شود که اعتبار درمانی آن ۲۴ درصد بودجه درمانی کشور است.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان قزوین خاطرنشان کرد: در مجموع میزان اعتبار درمانی سازمان تأمین اجتماعی در کشور بالغ بر ۱۵۶ هزار میلیارد تومان است.

وی در ادامه عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در موضوع ویروس کرونا را مناسب ذکر کرد و گفت: هر کجا که لازم بوده تأمین اجتماعی به کمک دولت و سایر دستگاه‌ها آمده است تا آسیب ها. این بخش کاهش یابد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت خدمت رسانی به شریف‌ترین و تأثیر گذارترین اقشار جامعه یعنی جامعه کارگری و بازنشستگی را برعهده دارد و علی رغم اینکه این سازمان دامنه گسترده فعالیت و خدمات دارد اما ما هر گز دچار شعار زدگی و سیاست زدگی نمی‌شویم چرا که صیانت از حقوق کارگران را برعهده داریم.

وی در ادامه از پیشرو بودن این سازمان در استان در حوزه «آی تی» خبر داد و گفت: توسعه و توجه به «آی تی» برای شفاف سازی و روشن بودن امور و تصمیم گیری و همچنین تکریم جامعه هدف است.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان قزوین افزود: قزوین از معدود استان‌های کشور است که پرونده‌های فیزیکی و کاغذی را حذف کرده و در حال حاضر پذیرش بیمار به صورت دفترچه‌ای نداریم.

نصیری تاکید کرد: اداره تأمین اجتماعی استان قزوین هیچ گونه بدهی به مراکز درمانی ندارد و همه حساب‌های سازمان با مراکز طرف قرارداد به روز شده است.

وی یادآور شد: در حوزه کارفرمایی تأمین اجتماعی استان عملکرد خوبی داشته و بهترین تعامل و همکاری را با جامعه کارفرمایی داشته ایم به همین دلیل در حال حاضر نیز ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق از جامعه کارفرمایی استان داریم و هر کجا نیز نیاز باشد همچنان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان تعامل و همکاری خواهیم داشت.