به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس مهاجرت، زور و خشونت در روزهای ۲۰ و ۲۱ مه ۲۰۲۱ در دانشگاه پمپئو فابرا بارسلونا، اسپانیا برگزار میشود.
برگزارکنندگان کنفرانس هدف از کنفرانس را پیدا کردن پاسخ برای این سؤالات و تبادل نظرات محققان میدانند:
- مهاجرت اجباری چیست؟ مهاجرت داوطلبانه چیست؟
- وقتی مردم مجبور به ترک میشوند، آیا آنها حق بازگشت دارند؟
- چه کسی مسئول مرگ مهاجران است؟
- برای ایمن نگه داشتن مهاجران چه کاری میتوان انجام داد؟
- آیا دولتها وظیفه دارند تا مهاجران را که در مرزهای خود غرق شده اند نجات دهند؟
- در صورت وجود کدام یک از اقدامات، کنترل مرزی قابل توجیه است؟
- وضعیت اخلاقی توافق نامههای کشورهای ثالث مانند توافقهای بین اتحادیه اروپا و لیبی یا ایالات متحده و مکزیک چیست؟ و...
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل migrethics@gmail.com در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱ سپتامبر ۲۰۲۰ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۸۲۹۸۶ مراجعه گردد.
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