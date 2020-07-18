به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس مهاجرت، زور و خشونت در روزهای ۲۰ و ۲۱ مه ۲۰۲۱ در دانشگاه پمپئو فابرا بارسلونا، اسپانیا برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان کنفرانس هدف از کنفرانس را پیدا کردن پاسخ برای این سؤالات و تبادل نظرات محققان می‌دانند:

- مهاجرت اجباری چیست؟ مهاجرت داوطلبانه چیست؟



- وقتی مردم مجبور به ترک می‌شوند، آیا آنها حق بازگشت دارند؟



- چه کسی مسئول مرگ مهاجران است؟



- برای ایمن نگه داشتن مهاجران چه کاری می‌توان انجام داد؟



- آیا دولت‌ها وظیفه دارند تا مهاجران را که در مرزهای خود غرق شده اند نجات دهند؟



- در صورت وجود کدام یک از اقدامات، کنترل مرزی قابل توجیه است؟



- وضعیت اخلاقی توافق نامه‌های کشورهای ثالث مانند توافق‌های بین اتحادیه اروپا و لیبی یا ایالات متحده و مکزیک چیست؟ و...

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل migrethics@gmail.com در این کنفرانس مشارکت نمایند.



مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱ سپتامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۸۲۹۸۶ مراجعه گردد.