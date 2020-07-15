بیانات راهبردی مقام معظم رهبری در قالب نرم افزار منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مقدم پیش از ظهر چهارشنبه در نشست جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان، اظهار کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب چراغ راه اقشار مختلف جامعه و الگوی مناسب سبک زندگی ایرانی اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه فرمایشات رهبر معظم انقلاب از سال ۶۸ تا ۹۹ از سوی تیم محتوایی خانه دیجیتال انقلاب اسلامی استان گیلان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در قالب اپلیکیشن اندرویدی تولید شده است، گفت: این اپلیکیشن در حال حاضر در اختیار مردم قرار دارد.

مقدم تصریح کرد: کاربران در این برنامه می‌توانند علاوه بر دسترسی به متن، صوت و فیلم بیانات از جستجو منحصر به فرد این نرم افزار بهره مند شوند، افزود: یکی از ویژگی‌های این نرم افزار زمان‌شمار بر اساس این جمله رهبر انقلاب که «اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید» از دیگر بخش‌های نرم‌افزار است.

مدیر خانه دیجیتال انقلاب اسلامی گیلان با بیان اینکه ما برای تولید محتوای نرم‌افزار در تحلیل موضوعات به بیانات مقام معظم رهبری در نشست‌ها و جلسات سیاسی اکتفا نکرده‌ایم، افزود: فرهنگ عمومی و شهروندی، سبک زندگی، حوزه‌های فرهنگی اجتماعی، حقوق زنان و … از دیگر مباحث بارگذاری شده در نرم افزار است.

وی اظهار کرد: نشر موضوعات راهبردی انقلاب اسلامی یکی از مهمترین عوامل ماندگاری آن در امتداد انقلاب امام حسین (ع) با وجود هزینه‌های گسترده دشمنان علیه آن بوده است.

مقدم در ادامه با اشاره به اینکه این محصول مورد استفاده ناشران، نویسندگان، راویان، فعالان حوزه رسانه و عموم مردم است، اضافه کرد: معتقدیم در صورتی کار ما در حوزه محتوایی کاری منسجم و اثربخش خواهد بود که ظرفیت تمامی فعالان این حوزه را در کنار یکدیگر داشته باشیم.

مقدم تاکید کرد: خانه دیجیتال انقلاب اسلامی استان گیلان، شناسایی، هم‌افزایی و ایجاد هماهنگی میان تمام فعالان این حوزه را رسالت و وظیفه خود می‌داند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی و رویکرد ما در این مجموعه برگزاری دوره‌های آموزشی برای علاقمندان و حمایت از متخصصان بومی است. که زمان برگزاری آن به زودی به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.

مدیر خانه دیجیتال انقلاب اسلامی گیلان ادامه داد: بیش از ۶۰۰ سخنرانی و چند هزار فراز از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بازه زمانی اعلام شده در «گنجینه بیان» بارگذاری و در قالب نرم‌افزار موبایلی تولید و رونمایی شد.