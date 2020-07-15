تخلفات انتخاباتی در استان بوشهر به حداقل رسید

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان یک نعمت برای کشور بوده و نقش مهمی در صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی ایران دارد.
وی بیان کرد: شورای نگهبان به منظور دستیابی به اهدا مورد نظر در مأموریتهای محوله، نسبت به تأسیس دفاتر شورای نگهبان در شهرستانها و استانها اقدام کرده که امسال بیستمین سالگرد تأسیس دفاتر استانی است.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان بوشهر از شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان مهم نظام اسلامی و نهادی فرا قوهای و مستقل یاد کرد و افزود: حراست و صیانت از قانون اساسی و اعتبار دادن به مصوبات مجلس از مهمترین رسالتهای شورای نگهبان است.
فعالیت به دور از سلایق سیاسی
وی با اشاره به وظیفه شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسیها بیان کرد: طبق قانون اساسی شورای نگهبان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها دخالت نمیکند.
رضایی اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی را خواستار شد و افزود: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به دور از سلایق و جناحهای سیاسی فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان دشمنان را در رسیدن به اهداف شأن ناکام گذاشته است خاطرنشان کرد: از رسالتهای شورای نگهبان میتوان به پاسداری از هویت دینی و اسلامی و جمهوریت نظام اشاره کرد.
تائید صلاحیت ۵۱ درصد داوطلبان
رضایی با بیان اینکه دفاع از نهاد شورای نگهبان وظیفه دینی، آرمانی، الهی و ملی است، اضافه کرد: دشمنان نظام اسلامی همواره ارکانهای نظام از جمله شورای نگهبان را هدف هجمههای خود قرار میدهند.
وی با اشاره به بررسی و انعکاس نقاط ضعف و آسیبهای انتخابات گذشته به مرکز بیان کرد: آسیب شنایی انتخابات گذشته و رفع نواقص آن و بهکارگیری در انتخابات پیشرو از برنامههای مهم است.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان بوشهر ادامه داد: ۹۸ نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر مورد تأیید نهایی قرار گرفتند که افراد از همه جناحها و سلایق سیاسی برخوردار بودند.
برگزاری مجازی همایشها
وی با اشاره به افزایش ۵۶ درصدی تعداد افراد ثبت نام شده در انتخابات مجلس در استان بوشهر بیان کرد: در مجموع ۵۱ درصد افرادی که ثبت نام کرده بودند تأیید شدند و هشت درصد انصراف دادند.
رضایی گفت: همایشهای تخصصی و بصیرتی اعضای دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان بوشهر با توجه به شرایط انتشار ویروس کرونا، به صورت فضای مجازی و توزیع نشریه ناظر امین برگزار میشود.
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