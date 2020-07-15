مدیریت مصرف برق در بزرگترین مجتمع صنعتی و معدنی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اسدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد در مراسم تجلیل از مدیر مجتمع صنعتی چادرملو به دلیل همکاری با صنعت برق کشور اظهار داشت: همکاریهای مجموعه چادرملو با صنعت برق استان و کشور بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم این همکاری‌ها تداوم یابد.

محمود مصری نژاد، مدیر مجتمع صنعتی چادرملو نیز ضمن تشریح فعالیت‌ها و همکاری‌های این مجتمع، شرایط کار بخش‌های مختلف این مجتمع صنعتی را تشریح کرد.

وی عنوان کرد: چادرملو علاوه بر اتخاذ تدابیری چون استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001 در کارخانه‌های فولادی خود و در راستای صرفه جویی و بهبود مصرف انرژی، عوامل مؤثر بر مصرف گاز و برق را طی بررسی پنج سال گذشته بررسی کرد و برای کنترل این عوامل و بهینه سازی تجهیزات برای کاهش مصرف و جابجایی زمان تعمیرات دوره‌ای واحدها به زمان پیک بار به منظور کمک به پایداری شبکه برق تلاش می‌کند.

مصری نژاد، اقدام به احداث یک واحد نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی در مجتمع صنعتی خود در اردکان را نیز از راه‌های کاهش فشار به سیستم برق رسانی منطقه اعلام کرد و افزود: این طرح شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار با ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات برق است که در سال ۱۳۹۵ به طور کامل راه اندازی شد و در مدار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفت.

مدیر مجتمع صنعتی چادرملو ادامه داد: علاوه بر آن، هم اکنون نیز چادرملو طرح احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی را در دست اجرا دارد که به زودی به بهره برداری می‌رسد.