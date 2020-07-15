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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۷

۱۳۰۰ بیمار کرونایی در مازندران بستری هستند

۱۳۰۰ بیمار کرونایی در مازندران بستری هستند

ساری- با شناسایی ۳۳۲ بیمار جدید کرونایی، شمار بیماران بستری شده در استان به هزار و ۳۰۵ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل تاکنون هزار و ۳۰۵ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های تحت پوشش بستری شده‌اند.

سیدعباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته با شناسایی ۲۹۲ بیمار جدید، شمار بیماران بستری شده به هزار و ۸۴ نفر رسید و ۱۴۸ نفر نیز ترخیص شدند.

فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز تعداد بیماران کرونایی بستری شده را ۲۲۱ نفر ذکر کرد و گفت: ۴۰ بیمار طی شبانه روز گذشته شناسایی شدند.

در حال حاضر وضعیت هشت شهرستان مازندران قرمز و بقیه نیز در وضعیت زرد و نارنجی است.

کد مطلب 4974898

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