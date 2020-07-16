تسریع در اجرای پروژه انتقال آب به قروه نیاز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی شامگاه چهارشنبه در نشست هم اندیشی دهیاران و بخشداران شهرستان قروه با مدیرکل امور روستایی استانداری کردستان، با اشاره به مشکلات حوزه روستایی شهرستان اظهار داشت: اصلی و مهمترین مشکل شهرستان قروه مربوط به آب است که تا حدودی تا زمان انتقال آب در حال مدیریت هستیم اما با این وجود تسریع در پروژه انتقال آب ضرورت دارد.

به گفته او گرچه میانگین آسفالت جاده‌های روستایی قروه بالاست اما تمامی این جاده‌ها بر اثر استفاده معادن تخریب شده اند و در حال حاضر ۵۰ درصد از روستاهای شهرستان جاده ندارند.

الماسی با اشاره به فاضلاب روستایی و مشکلات مرتبط به این مسئله گفت که اجرا شدن فاضلاب یک دغدغه است و اجرا نکردن آن هم یک دغدغه و همین باعث شده نتوان در این زمینه درست پیش رفت.

او به بحث زباله‌های روستایی هم پرداخت و از سامان دهی ۱۰۲ دهیاری شهرستان گفت و تصریح کرد که با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان می‌توان اقداماتی در راستای رفع مشکلات روستایی داشت.