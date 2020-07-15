تأمین اجتماعی نیازمند برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی که با حضور سیروس نصیری، مدیر کل تأمین اجتماعی استان قزوین، گروسی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمع دیگری از مسئولان در سالن اجتماعات سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه امروز تولید مدیون کار و کارگر است اظهار کرد: استان قزوین از بخش خصوصی توانمندی برخوردار است و با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها همچنان چرخه اقتصاد و تولید استان را فعال و پویا نگه داشته اند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار با بیان اینکه باید از جامعه کارگری و بازنشستگان حمایت جدی صورت بگیرد، افزود: تأمین اجتماعی سازمانی فعال است که بحث رضایتمندی و نوآوری به خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان که کار بسیار ارزشمندی است را به مرحله اجرا در آورد که همین امر رضایتمندی نسبی بازنشستگان را به همراه داشته است.

حبیبی گفت: اداره کل تأمین اجتماعی استان قزوین در اجرای دولت الکترونیک پیشرو بوده است و حذف فیزیکی دفترچه‌ها کار بسیار خوبی برای جلوگیری از اتلاف وقت محسوب می‌شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد خدماتی، اجتماعی و تولیدی است که همپای سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی در گردش چرخ تولید نقش داشته و هم در حوزه خدمات و اجتماعی کمک‌های خوبی را انجام داده است.

حبیبی نقش اداره کل تأمین اجتماعی را با توجه به برخورداری از ۷۰ هزار واحد تولیدی و اشتغال ۱۷۰ هزار کارگر بسیار مهم ذکر کرد و افزود: با توجه به گستردگی فعالیت تأمین اجتماعی این سازمان نیازمند برنامه ریزی کارشناسی و نظارت مستمر است.

وی سپس بر توجه به جامعه کارگری و بازنشستگان تاکید کرد و گفت: جامعه کارگری و بازنشستگی در روزهای سخت و مورد نیاز پای نظام و کشوری ایستاده و هزینه پرداخت کرده است لذا باید نیازها و مشکلات آنان مورد توجه جدی قرار بگیرد.

حبیبی خاطرنشان کرد: تحریم‌های موجود می‌توانست میزان بیکاری در کشور و استان را افزایش دهد خوشبختانه با همکاری جامعه کارگری ما کمترین مشکل را در این خصوص داشته ایم و حتی آمار بیکاری کاهش یافته است که این امر نشان از همراهی و مسئولیت پذیری جامعه کارگری با کشور و نظام دارد.