جولان کرونا در ایلام/ ثبت ۶ مورد فوتی در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد چهار هزار و ۴۶۲ نفر خبر داد.

وی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۷۶ مورد مثبت جدید بیماری کرونا در استان شناسایی شده است.

کریمیان بیان کرد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۶ مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا در استان گزارش شده و مجموع فوت شدگان ناشی از کرونا تا این لحظه ۱۳۳ نفر است.

وی ادامه داد: از ۶ مورد فوتی امروز، پنج مورد مربوط به ایلام و یک مورد چرداول است.

کریمیان بیان کرد: استفاده اصولی از ماسک و پرهیز از حضور در تجمعات مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی برای در امان ماندن از خطر مبتلا شدن به کرونا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام عنوان کرد: گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله مادران باردار، سالمندان، افراد دیابتی، افراد دارای سابقه فشارخون، بیماران سرطانی، قلبی عروقی، ریوی و… بسیار بیشتر از سایر گروه‌ها در معرض خطر هستند.