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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام خبر داد؛

جولان کرونا در ایلام/ ثبت ۶ مورد فوتی در ۲۴ ساعت گذشته

جولان کرونا در ایلام/ ثبت ۶ مورد فوتی در ۲۴ ساعت گذشته

ایلام- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایلام به چهار هزار و ۴۶۲ مورد خبر داد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۶ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد چهار هزار و ۴۶۲ نفر خبر داد.

وی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۷۶ مورد مثبت جدید بیماری کرونا در استان شناسایی شده است.

کریمیان بیان کرد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۶ مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا در استان گزارش شده و مجموع فوت شدگان ناشی از کرونا تا این لحظه ۱۳۳ نفر است.

وی ادامه داد: از ۶ مورد فوتی امروز، پنج مورد مربوط به ایلام و یک مورد چرداول است.

کریمیان بیان کرد: استفاده اصولی از ماسک و پرهیز از حضور در تجمعات مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی برای در امان ماندن از خطر مبتلا شدن به کرونا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام عنوان کرد: گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله مادران باردار، سالمندان، افراد دیابتی، افراد دارای سابقه فشارخون، بیماران سرطانی، قلبی عروقی، ریوی و… بسیار بیشتر از سایر گروه‌ها در معرض خطر هستند.

کد مطلب 4974910

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