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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۵

استاندار خراسان شمالی:

خراسان شمالی در اولویت سازمان هواشناسی کشور قرار بگیرد

خراسان شمالی در اولویت سازمان هواشناسی کشور قرار بگیرد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: اگر قرار است تحولی در سازمان هواشناسی رخ دهد، باید خراسان شمالی در اولویت باشد زیرا امکانات استان ضعیف است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی پیش از ظهر امروز در نشست انعقاد تفاهم نامه با سازمان هواشناسی کشور که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مدیران استان باید آنچه تشخیص می‌دهند استان نیاز دارد، حتی اگر مصوبه‌ای نداشته باشد انجام دهند زیرا در کشور نگاهی وجود دارد که استان‌های غیر برخوردار را در صف توسعه نگه می‌دارد.

استاندار خراسان شمالی خطاب به رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: اگر قرار است تحولی در هواشناسی رخ دهد، باید خراسان شمالی در اولویت باشد زیرا امکانات ما ضعیف است.

وی با اشاره به لزوم رشد تجهیزات هواشناسی استان افزود: عملیات اجرایی رشد تجهیزات باید سریع‌تر آغاز شود و از حرف زدن خارج شویم.

شجاعی ادامه داد: خراسان شمالی شرایط ویژه‌ای در حوزه آب و هوا دارد و همیشه برای تخریب زمین‌های کشاورزی نیاز به آمدن یک سیل بزرگ ندارد زیرا در برخی مناطق زمین‌ها و منازل هم سطح رودخانه‌ها هستند.

استاندار خراسان شمالی در انتها با اشاره به لزوم راه‌اندازی فاز اول سامانه هشدار سیل در استان گفت: مراحل مکان‌یابی، دریافت مجوزها و خرید تجهیزات توسط سازمان هواشناسی کشور و نصب آن طی ۳ ماه آینده انجام شود.

کد مطلب 4974915

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