توجه به اصلاح و تربیت و حرفه آموزی اولویت سازمان زندان ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی اصل در حاشیه بازدید از زندانهای گیلان اصلاح و تربیت، حرفه آموزی و اشتغال و حفظ منزلت زندانی و خانوادههای آنها را مهمترین اولویت و سیاست سازمان زندانها اعلام کرد.
محمدی اصل با بیان اینکه نباید اجازه داد خانواده زندانی در دوران تحمل حبس از جامعه دوری کند، گفت: ابتدا با شناخت و بررسی و جمع آوری اطلاعات درباره وضعیت فردی، اجتماعی، شرایط زندگی، محیطی میتوان در تصمیم گیری و حتی بازپروری افراد عملکردی بهتر داشت تا به نتیجه مطلوب رسید.
مدیر کل زندانهای گیلان افزود: برنامههای کاربردی که در راستای سیاستهای کلان سازمان تأثیر گذار باشد در اولویت قرار دارد تا در جهت ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری همسو و همگام باشیم.
وی ایجاد اشتغال پایدار به همراه حمایتهای بعد از آزادی از طریق مراقبت بعد از خروج زندان و دستگاههای مرتبط را نقطه عطفی بسیار مؤثر دانست و ادامه داد: توجه به این موضوع سبب کاهش نرخ بازگشت مجدد زندانی به چرخه جرم فراهم میکند.
محمدی اصل با بیان اینکه همه افراد در برابر قانون یکسان هستند، افزود: محاکم قضائی با مجازاتهای جایگزین حبس برخی از محکومین را دوباره به بطن جامعه وارد میکنند و بر اساس نوع بزه ارتکابی و نوع مجازات به گونهای محکوم را قانونمند میکنند تا محکوم با انطباق مجدد خود با جامعه نگرشی مثبت برای خود و خانواده و حتی برای دیگر افراد جامعه را در رأس کار خود قرار دهد.
وی با اشاره به اهمیت خانواده مددجو، برگزاری کارگاههای آموزشی همگام با برنامههای سازمانی را به صورت علمی و عملی با حضور اساتید مجرب برای زندانیان و خانوادههای آنان در راستای توسعه رشد و توانمند سازی هر چه بیشتر آنان مؤثر و مفید دانست.
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