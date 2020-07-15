کرونا عامل کاهش تصادفات در فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی ظهر چهارشنبه در شورای ترافیک استان فارس بیان کرد: شیوع کرونا در جامعه باعث شده تا شاهد کاهش عبور و مرور در سطح جامعه باشیم از این رو با توجه به کاهش آمارهای حمل و نقل درون و برون شهر میزان تصادفات نیز کاهش یافته و در نتیجه آمارهای استان در حال نزول است.

وی اضافه کرد: به گواه مسئولین استانی مشکلاتی که از پیشتر در استان وجود داشته همچنان مرتفع نشده و وجود دارند اما آمارها در حال کاهش است و این کاهش نشان از وجود عامل دیگری است که موجب کاهش شده که آن نیز موضوع کرونا است.

آسیابی افزود: اگر کرونا در جامعه وجود نداشت آیا بازهم شاهد کاهش آمارهای تصادفات در استان فارس بودیم؟ این سوالی است که باید بدان پاسخ گفت البته ذکر این موضوع نیز لازم است که میزان تصادفات و مصدومان نوروز ٩٩ بیشتر از آمار جانباختگان کرونا در استان است.

وی تاکید کرد: بزرگترین معضل اجتماعی تصادفات برون‌شهری و درون‌شهری است که باید نسبت به برطرف کردن این مشکل اقدام کرد البته بررسی عوامل مشکل زا یکی از اقداماتی است که باید توسط دستگاه‌های مختلف صورت بگیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه زیرساخت شاهد هستید که محدودیت‌های بودجه وجود دارد این در حالی است که موضوع فرهنگ نیازی به بودجه زیادی نداشته و این موضوع باعث می‌شود که با توجه به محدودیت‌های بودجه این مشکلات که در سطح جامعه در خصوص فرهنگ ترافیک وجود دارد برطرف کردن

وی خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان یک عامل بازدارنده است اما عامل کافی نیست بلکه با بررسی تمامی ابعاد شاخص‌های تصادفات نسبت به برنامه‌ریزی بایستی اقدام شده تا در اجرای مصوبات شورای ترافیک استان نیز شاهد توفیق‌هایی باشیم.