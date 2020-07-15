به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان چهارمحال و بختیاری در بیست و پنجمن روز تیر ماه سال ۹۹ عنوان کرد: ۲۴۱ نفر با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته اند و ۴۶ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ۱۶ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند، مثبت قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: هم‌اکنون ۹۴ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان مورد مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۶۹ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی گفت: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، یک مورد فوتی جدید ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش شد و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به ۶۷ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: هم اکنون ۱۷ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان مورد مراقبت و درمان هستند.