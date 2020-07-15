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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۰

استاندار مازندران:

فاصله گذاری اجتماعی راهکار موثر پیشگیری از کرونا است

فاصله گذاری اجتماعی راهکار موثر پیشگیری از کرونا است

سوادکوه- استاندار مازندران به وضعیت قرمز چندین شهرستان استان از نظر شیوع کرونا اشاره کرد و فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک را موثرترین راهکار برای پیشگیری از بیماری برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت کرونا در سوادکوه با اشاره به گردشگر پذیر بودن نقاط طبیعی و تاریخی سوادکوه، جلوگیری از ازدحام جمعیت در این اماکن و پارک‌های جنگلی را خواستار شد.

استاندار مازندران با بیان این که سهل انگاری در مقابله با کرونا پذیرفتنی نیست، افزود: نظارت و پیگیری کنید تا پروتکل‌های بهداشتی به نحو شایسته اجرا شود.

وی افزود: سوادکوه محور ورودی مازندران است و باید پیشانی رعایت اصول بهداشتی در استان باشد.

استاندار مازندران با اشاره به وضعیت قرمز چندین شهر مازندران، خاطرنشان کرد: هیچ راهکاری مهم‌تر و مؤثرتر از رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و دستورالعمل‌های بهداشتی در مقابله با انتقال و شیوع کرونا ویروس نیست.

کد مطلب 4974930

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