به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر چهارشنبه در اولین جلسه کمیته بازرسی و ارزیابی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا به میزبانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه سنجش، تقویت عملکرد و اصلاح نقاط ضعف به‌منظور دستیابی به اهداف ستاد ملی مقابله با کرونا ازجمله رویکردهای مهم این کارگروه است، اظهار داشت: ارائه تحلیل‌های عملکردی برای مقابله با کرونا در استان از سوی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

وی بابیان اینکه اجرای دقیق مصوبات و دستورالعمل‌های بهداشتی ابلاغی از سوی استانداری و ستادهای مرکزی دستگاه‌های اجرایی نیز در اولویت‌های بعدی این کارگروه قرار دارد، افزود: آسیب‌شناسی و ارائه تحلیل‌های عملکردی از سوی بدنه کارشناسی دستگاه‌ها، قطعاً در تصمیم‌گیری‌های ستاد مؤثر است.

ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی تعطیل نشود

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان با تأکید بر لزوم ارائه‌ تحلیل‌های منطقی بیان کرد: پیشگیری از ابتلاء به بیماری در سطوح کارکنان و ارباب‌رجوع در اولویت فعالیت‌ها است.

شریفی حفظ حقوق مردم و دولت را از دیگر اهداف کمیته بازرسی و ارزیابی دانست و گفت: باید تلاش کنیم، ضمن مدیریت بر بیماری، در دستگاه‌های اجرایی هیچ خدمتی تعطیل نشود.

وی با اشاره به‌ضرورت نظارت دقیق در سطوح ستاد استان و شهرستان‌ها برای اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی یادآور شد: گزارشی از نظارت‌های انجام‌شده تا پایان تیرماه به دبیرخانه کمیته بازرسی و ارزیابی ستاد مقابله با کرونا ارائه شود.