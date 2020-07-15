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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۳

‌مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان:

تحلیل‌های عملکردی مقابله با کرونا در استان سمنان ارائه شود

تحلیل‌های عملکردی مقابله با کرونا در استان سمنان ارائه شود

سمنان- مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی استانداری سمنان گفت: ارائه تحلیل‌های عملکردی برای مقابله با کرونا در استان از سوی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر چهارشنبه در اولین جلسه کمیته بازرسی و ارزیابی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا به میزبانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه سنجش، تقویت عملکرد و اصلاح نقاط ضعف به‌منظور دستیابی به اهداف ستاد ملی مقابله با کرونا ازجمله رویکردهای مهم این کارگروه است، اظهار داشت: ارائه تحلیل‌های عملکردی برای مقابله با کرونا در استان از سوی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

وی بابیان اینکه اجرای دقیق مصوبات و دستورالعمل‌های بهداشتی ابلاغی از سوی استانداری و ستادهای مرکزی دستگاه‌های اجرایی نیز در اولویت‌های بعدی این کارگروه قرار دارد، افزود: آسیب‌شناسی و ارائه تحلیل‌های عملکردی از سوی بدنه کارشناسی دستگاه‌ها، قطعاً در تصمیم‌گیری‌های ستاد مؤثر است.

ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی تعطیل نشود

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان با تأکید بر لزوم ارائه‌ تحلیل‌های منطقی بیان کرد: پیشگیری از ابتلاء به بیماری در سطوح کارکنان و ارباب‌رجوع در اولویت فعالیت‌ها است.

شریفی حفظ حقوق مردم و دولت را از دیگر اهداف کمیته بازرسی و ارزیابی دانست و گفت: باید تلاش کنیم، ضمن مدیریت بر بیماری، در دستگاه‌های اجرایی هیچ خدمتی تعطیل نشود.

وی با اشاره به‌ضرورت نظارت دقیق در سطوح ستاد استان و شهرستان‌ها برای اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی یادآور شد: گزارشی از نظارت‌های انجام‌شده تا پایان تیرماه به دبیرخانه کمیته بازرسی و ارزیابی ستاد مقابله با کرونا ارائه شود.

کد مطلب 4974934

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