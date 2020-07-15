  1. استانها
  2. مرکزی
۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۰۵

در پنجمین روز هفته بهزیستی صورت گرفت؛

بهره‌برداری از ۱۱ پروژه اقتصادی در اراک

بهره‌برداری از ۱۱ پروژه اقتصادی در اراک

اراک- مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: هم‌زمان با پنجمین روز از هفته بهزیستی ۱۱ پروژه اقتصادی، عمرانی، فرهنگی اجتماعی مرتبط با مددجویان بهزیستی در اراک افتتاح و بهره‌برداری شده است.

زهرا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اجرای این پروژه‌ها، مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از منابع تسهیلات اشتغال بهزیستی استان مرکزی هزینه شده است.

وی افزود: با افتتاح این پروژه‌ها برای ۲۰ نفر به‌طور مستقیم و ۵۰ نفر به‌طور غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی افتتاح مرکز غربالگری اعتیاد، مرکز شبانه‌روزی بیماران روانی زن، افتتاح پنج مورد مسکن خود مالکی و سیلابی دومعلولان، افتتاح تولیدی پوشاک با به‌کارگیری معتادان بهبودیافته، افتتاح کارگاه زره‌بافی توسط مددجویان بهبود یافته زن، افتتاح مرکز مشاوره پویش جهاد دانشگاهی، افتتاح گروه همیار کاشت زعفران زنان سرپرست خانوار واقع در روستای عقیل‌آباد، افتتاح مرکز مشاوره حضوری ۱۴۸۰ و… را بخشی از این پروژه‌ها برشمرد.

کد مطلب 4974935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه