زهرا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اجرای این پروژهها، مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از منابع تسهیلات اشتغال بهزیستی استان مرکزی هزینه شده است.
وی افزود: با افتتاح این پروژهها برای ۲۰ نفر بهطور مستقیم و ۵۰ نفر بهطور غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی افتتاح مرکز غربالگری اعتیاد، مرکز شبانهروزی بیماران روانی زن، افتتاح پنج مورد مسکن خود مالکی و سیلابی دومعلولان، افتتاح تولیدی پوشاک با بهکارگیری معتادان بهبودیافته، افتتاح کارگاه زرهبافی توسط مددجویان بهبود یافته زن، افتتاح مرکز مشاوره پویش جهاد دانشگاهی، افتتاح گروه همیار کاشت زعفران زنان سرپرست خانوار واقع در روستای عقیلآباد، افتتاح مرکز مشاوره حضوری ۱۴۸۰ و… را بخشی از این پروژهها برشمرد.
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