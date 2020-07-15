به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد تقوی درباره شرط حضور تیم های در لیگ برتر والیبال گفت: تاکنون ۹ باشگاه لیگ برتری نسبت به تعیین تکلیف بدهیهای خود اقدام کردهاند، اما شرکت آنان در قرعه کشی لیگ برتر سال ۹۹ منوط به نداشتن شکایت است.
وی به فرصت سه روزه دیگر باشگاههای لیگ برتری برای تعیین تکلیف بدهیهای خود اشاره کرد و افزود: فهرست نهایی تیمهای حاضر در قرعهکشی لیگ برتر در پایان وقت اداری روز شنبه ۲۸ تیرماه اعلام میشود، اما باز هم تاکید میشود که حضور این تیمها در قرعهکشی منوط به نداشتن شکایت مالی است.
وی ادامه داد: ۱۰ مرداد ماه آخرین فرصت برای ارائه مدارک و ثبت قرارداد بازیکنان و روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه نیز قرعهکشی لیگ برتر والیبال مردان سال ۹۹ برگزار خواهد شد.
کمیته رویدادها و مسابقات در نظر دارد در صورت تایید ستاد ملی مقابله با کرونا، مسابقات والیبال باشگاههای برتر و دسته یک مردان را از نیمههای شهریور ماه آغاز کند.
نظر شما