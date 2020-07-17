«شورش علیه سازندگی» را ادامه دهید/ روایت مستند مصائب اقتصادی

به گزارش خبرنگار سینمایی مهر، «شورش علیه سازندگی» عنوان مستندی به کارگردانی مصطفی شوقی است که با نگاهی به شورشهای اجتماعی در شهرهای مشهد و اسلامشهر در دهه ۷۰ شمسی به آسیبشناسی برخی سیاستهای اقتصادی دوران سازندگی و تأثیر آن بر التهابات اجتماعی پرداخته است. کارگردان این مستند تلاش کرده با روایتها و صحنههای دیده نشدهای از تاریخ معاصر ایران به بررسی علل و عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این شورشها در زمان ریاستجمهوری آیتالله هاشمیرفسنجانی بپردازد.
این مستند ۸۰ دقیقهای که سال گذشته و در نهمین جشنواره مردی فیلم عمار به عنوان یکی از آثار منتخب برگزیده شد، مدتی است به صورت اینترنتی عرضه خود را آغاز کرده و در حال حاضر در دسترس علاقمندان است.
حسین راغفر استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان درباره تجربه تماشای مستند «شورش علیه سازندگی» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «شورش علیه سازندگی» فیلم مناسبی است که وجوه واقعی اقتصاد را نمایش میدهد که جامعه چگونه در اثر سیاستهای اقتصادی متاثر میشود. اما مشکل اینجاست که این فقط منحصر به یک دوره دولت سازندگی نبوده و این سیاستهای اقتصادی کماکان ادامه دارد و سیاستهای بعدی در دولتهای بعدی هم ادامه همان سیاستهای قبلی بوده است.
این دانشآموخته دانشگاه اسکس انگلستان با اشاره به اینکه نتیجه اوضاع فعلی اقتصاد در اثر سیاستهای اقتصادی دولتهای محمود احمدینژاد و حسن روحانی است، تاکید کرد: دولتهای نهم و دهم (محمود احمدینژاد) و یازدهم و دوازدهم (حسین روحانی) عملاً به شکل خیلی گستاخانهتری این سیاستها را اعمال کردهاند و عملاً ظرفیتهای تولیدی در کشور را نابود کردند. در نتیجه یک اقتصاد مالی را حاکم کردند که نقش بانکها و موسسات مالی اعتباری و حاکمیت سرمایه مالی را امکانپذیر و محقق کردند و به تدریج هم دولتها در تسخیر صاحبان سرمایههای مالی و تجاری سرمایهها در آمدند.
این نظریهپرداز و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه گفت: بنظرم حتماً بایستی که قسمت دومی هم برای «شورش علیه سازندگی» ساخته شود و به پیامدهای خیلی مخربتر بعدی سیاستهای اقتصادی بخصوص در دولتهای نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم پرداخته شود، که در این زمینه کولاک کردند و بنابراین به اعتقاد من قسمت دوم «شورش علیه سازندگی» مهیجتر خواهد بود.
نظر شما