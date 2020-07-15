فدراسیون کشتی بیش از ۳۱ میلیارد تومان بدهی را تسویه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، در جریان برگزاری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون کشتی که بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) به صورت وبینار و در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، گزارشی از وضعیت مالی فدراسیون ارائه شد.

بر این اساس فدراسیون کشتی در راستای تحقق اهداف خود و در مدت یک سال گذشته نزدیک به نیمی از بدهی های خود که حدود ۳۱ میلیارد و پانصد میلیون تومان از حدود ۶۰ میلیارد تومان بود را به طلبکاران مربوطه پرداخت کرد.



گزارشی از پرداختی های فدراسیون کشتی به شرح زیر است:



- تسویه بدهی ۷ میلیاردی شرکت های هواپیمایی

یکی از مهمترین بدهی های فدراسیون کشتی که چالش زیادی را هم به وجود آورده بود، بدهی ۷ میلیارد و صد میلیون تومانی به چند شرکت هواپیمایی بود که البته بخش کمی از این بدهی در اولین روزهای حضور علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی به وجود آمد. بدهی که در چند سال روی هم انباشته شده بود و امکان تهیه بلیت برای فدراسیون کشتی برای انجام اعزام تیم های ملی را دشوار کرده بود اما حالا بعد از گذشت یکسال این بدهی ها به جز یک بدهی صد میلیون تومانی به یک شرکت هواپیمایی، تسویه شده است.



- دو میلیارد و چهار صد میلیون تومان در حساب اتحادیه جهانی

انباشته شدن برخی از بدهی ها در سال های گذشته مشکلات زیادی را در این یکسال اخیر به وجود آورد. به خصوص بدهی به اتحادیه جهانی کشتی که با سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان یکی از طلبکاران سنگین فدراسیون کشتی بود. کار به جایی رسیده بود که اتحادیه جهانی با نامه نگاری خود کشتی ایران را تهدید که اجازه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۸ را نمی دهد. بعد از آن هم چندین بار اتحادیه جهانی با نامه نگاری های خود خواهان پرداخت طلب خود شد که در نهایت با مذاکراتی که بعد از ایجاد تغییر و تحولات صورت گرفته در مدیریت فدراسیون کشتی به وجود آمد، این بدهی به طور اقساطی به اتحادیه جهانی پرداخت شد. تا کنون از بدهی سه میلیارد و ششصد میلیون تومانی به اتحادیه جهانی مبلغ دو میلیارد و چهار صد میلیون تومان پرداخت شده است.



- پرداخت بدهی داوران بعد از ۱۰ سال

به جهت برگزاری مسابقات متعدد داخلی فدراسیون کشتی از حدود ۱۰ سال گذشته مبلغی در حدود ۹۵۹ میلیون تومان به داوران، جدول نویسیان و عوامل اجرایی بدهکار بود که بدهی با داوران کشتی به صورت کامل تسویه شد و فدراسیون کشتی در حال پرداخت بدهی ها به صورت مرحله ای به جدول نویسان و عوامل اجرایی است. تاکنون از کل مبلغ بدهی ها در حدود ۵۴۹ میلیون تومان پرداخت شده است. این در حالی است که داوران از ۱۰ سال پیش از فدراسیون کشتی طلب داشتند که فدراسیون توانست در چند مرحله این بدهی را هم به طور کامل تسویه کند.



- پرداخت یک میلیارد و صد و هفده میلیون تومان به مالیات

مهمترین طلبکار فدراسیون کشتی که برای دریافت مطالباتش حتی حساب فدراسیون را هم برای مدتی مسدود کرده بود، اداره مالیات با طلب سنگین ۲۹ میلیارد و هشتصد میلیون تومان بود که برای تسویه آن نیاز به رایزنی ها و تلاش های زیادی بود که در نهایت بعد از یکسال تلاش مدیریت فدراسیون کشتی مبلغ یک میلیارد و صد و هفده میلیون تومان از آن تسویه شد. برای حل و فصل این بدهی های مالیاتی، نشست هایی با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان امور مالیاتی با حضور رئیس فدراسیون کشتی در جریان است.

نکته قابل توجه اینکه در یکسال گذشته نسبت به سال های قبل، هیچ گونه بدهی مالیاتی برای فدراسیون ایجاد نشده است.



- تسویه ۹ میلیارد و ششصد میلیون تومان به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

فدراسیون کشتی با توجه به استفاده از اماکن ورزشی در اختیار خود مبلغی حدود ۹ میلیارد و ششصد میلیون تومان بدهی به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی داشت که این مبلغ به صورت کامل تسویه شد.



پرداخت ۲ میلیارد و صد میلیون تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی

- در حدود سه میلیارد و ۳۸۶ میلیون تومان بدهی فدراسیون کشتی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های مختلف بود که از این مبلغ در حدود دو میلیارد و ۱۰۱ میلیون تومان پرداخت شد.



- تسویه ۸۵۰ میلیون تومانی با موسسه هنری سماء تصویر

موسسه هنری سما تصویر طی قراردادی با فدراسیون پیشین نسبت با اجرای جلوه های ویژه صوت و تصویر در مسابقات اقدام می کرد که بدهی در حدود ۸۵۰ میلیون تومانی فدراسیون کشتی در این زمینه با این موسسه تسویه شد.

- بدهی حدود یک میلیارد تومانی به فروشگاه های پوشاک ورزشی

فدراسیون کشتی با توجه به استفاده ورزشکاران از لباس و ملزومات ورزشی در حدود ۹۹۲ میلیون تومان به فروشگاه های ورزشی بدهکار بود که از این مبلغ در حدود ۵۹۹ میلیون تومان تسویه شد.

- یک میلیارد و دویست میلیون تومان بدهی برای تامین مواد غذایی اردوها

فدراسیون کشتی به جهت تأمین مواد غذایی اردوهای تیم های ملی کشتی که برای حضور در رقابت های مختلف برگزار می شد، در حدود یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون تومان به فروشگاه های مربوطه بدهکار بود که بیش از ۹۹ درصد این بدهی پرداخت شد و در حدود ۹ میلیون تومان بدهی در این زمینه باقی مانده است.



- تسویه ۴۷۱ میلیون تومان با فروشگاه نورمحمدی (لوشاتو)

با توجه به خریدهای فدراسیون قبلی از فروشگاه نورمحمدی مبلغی در حدود ۴۷۱ میلیون تومان بدهی به جا مانده بود که تمامی این بدهی با این فروشگاه تسویه شد.



- ۳۱۱ میلیون تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد

فدراسیون کشتی به سازمان بیمه تأمین اجتماعی برای حق بیمه پرسنل خود در حدود ۳۱۱ میلیون تومان بدهی به جا مانده داشت که پرداخت شد.



- تسویه کامل بدهی میلیاردی با شرکت های مسافرتی و صرافی

فدراسیون کشتی به جهت ایاب و ذهاب تیم های ملی و همچنین استفاده از ارز برای اعزام تیم ها در حدود یک میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان بدهی به شرکت های مسافرتی جامین سیر و میثم همراه و یک صرافی داشت که این مبلغ به صورت کامل تسویه شد.



- پرداخت بخش اعظمی از طلب ۳ میلیارد و چهارصد میلیون تومانی کارکنان فدراسیون

فدراسیون کشتی نسبت به تسویه حساب کامل حقوق معوقه عوامل اجرایی و پرسنل و همچنین سنوات و مزایا کارکنان فدراسیون خود اقدام کرد. فدراسیون کشتی با پرداخت یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون تومان بدهی کارکنان را تسویه کرد. همچنین در ادامه نسبت به پرداخت حق سنوات و مزایای پرسنل خود اقدام کرد که از حدود دو میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان بدهی، مبلغی در حدود یک میلیارد و ۸۱۷ میلیون تومان به پرسنل پرداخت شد تا در مجموع سه میلیارد و چهار صد میلیون تومان بدهی از روی دوش فدراسیون برداشته شود.



- پرداخت کامل بدهی مربوط به تفاهم نامه منطقه آزاد اروند جهت برگزاری مسابقات

فدراسیون کشتی برای برگزاری مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان که سال های گذشته در شهر خرمشهر برگزار شد، مبلغ ۲۷۵ میلیون تومان بدهی به جهت بیمه به سازمان تأمین اجتماعی داشت که این مبلغ به صورت کامل تسویه شد.