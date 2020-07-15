۶۸ درصد جمعیت شهرستان اردستان بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله رعیتی ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته تأمین اجتماعی در دیدار با فرماندار اردستان اظهار داشت: تأمین اجتماعی در حمایت از کارگر و محیط کارگری حمایت خود را داشته و با توجه به اینکه با محیط کار نزدیکی دارد می‌تواند در حمایت از آنها نقش خود را در عمل ثابت کند.

وی افزود: تأمین اجتماعی شهرستان اردستان تشکیل شده از یک شعبه مادر و دو شعبه اقماری در بخش زواره و بخش مهاباد که در انجام وظایف سازمانی خود تا کنون اقدامات لازم را انجام داده است.

سرپرست تأمین اجتماعی شهرستان اردستان گفت: این اداره در سال ۹۸ بیش از ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر را تحت پوشش بیمه خود قرار داده که از این تعداد شش هزار و ۶۰۰ نفر بیمه شده اجباری و بیش از سه هزار ۷۰۰ نفر این افراد مربوط به سایر بیمه‌ها بوده‌اند و کل بیمه شده‌ها با زیر مجموعه خود بالغ بر ۲۵ هزار و ۲۴۰ نفر هستند که تحت پوشش بیمه قرار دارند.

شهرستان اردستان بالغ بر ۲۲۶۰ نفر مستمری بگیر تأمین اجتماعی دارد

وی ابراز داشت: تعداد مستمری بگیران شهرستان اردستان بالغ بر دو هزار و ۲۶۰ نفر هستند که با زیر مجموعه خود بیش از سه هزار و ۷۸۰ نفر هستند که با احتساب این آمار تأمین اجتماعی شهرستان اردستان نسبت به جمعیت ۴۲ هزار نفری شهرستان اردستان بیش از ۶۸ درصد جمعیت شهرستان را تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار داده است.

رعیتی بیان کرد: طبق آمار ۵۹.۹۴ درصد افراد بیمه شده و ۸.۹۸ درصد بازنشسته‌ها هستند که در سال گذشته مبلغ ۴۱ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال پرداخت‌های کوتاه مدت این سازمان بوده و پرداختی‌های مستمری بگیر در سال ۹۸ بالغ بر ۳۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

سرپرست تأمین اجتماعی شهرستان اردستان تصریح کرد: اهم خدماتی که در سال ۹۸ انجام شده عبارتند از حذف تمدید دفترچه‌های بیمه شده و جایگزین تمدید الکترونیکی و همچنین خدمات غیر حضوری از اهم فعالیت‌ها بوده است که قصد داریم افزایش چتر بیمه‌ای را در شهرستان اردستان دنبال کنیم.